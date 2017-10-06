Зонд НАСА получил уникальные фотографии Фобоса

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть еще находится под покровом ночи. Наблюдения за ними помогли нам обнаружить, что поверхность Фобоса прогревается очень быстро под действием лучей, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли", — заявила Виктория Гэмильтон (Victoria Hamilton), одна из участниц миссии Mars-Odyssey.

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров. Сегодня многие ученые считают, что обе этих луны являются не планетами, а астероидами, захваченными притяжением Марса в далеком прошлом.

Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он "сбежит" от красной планеты.

Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.

Новые снимки, полученные Mars Odyssey во время одного из сближений с Фобосом в конце сентября этого года, помогли ученым НАСА раскрыть несколько новых свойств этой луны Марса, о которых астрономы раньше не знали.

На этот раз зонд направил на "луну страха" не только его оптическую камеру, но и инструмент THEMIS, работающий в инфракрасном диапазоне. Это позволило Mars Odyssey проследить за тем, как быстро прогревается поверхность Фобоса под действием лучей Солнца и раскрыть ее структуру.

Для получения этих снимков пилотам зонда пришлось разработать специальную программу, которая "развернула" Mars Odyssey во время сближения с Фобосом, направив его камеры в сторону космоса, а не поверхности Марса.

Как отмечает Гэмильтон, это лишь первая фотография из серии подобных снимков, которые астрономы планируют получить со всех ракурсов и во все времена суток на Фобосе. Ученые надеются, что эти данные и изображения помогут не только понять, как сформировалась луна Марса и какая судьба ее постигнет, но и позволит НАСА оценить то, можно ли использовать Фобос как платформу для будущей космической базы "марсонавтов".