7 октября в МГУ состоится лекция Михаила Ковальчука

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. 7 октября на Фестивале науки, в Фундаментальной библиотеке МГУ в 14:45 пройдет лекция президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Валентиновича Ковальчука "От атомного проекта к природоподобным технологиям".

В лекции будут затронуты этапы развития советского атомного проекта, а также роли в нем Курчатовского института. Атомный проект повлек за собой расцвет целого ряда областей науки, технологий, промышленности страны. Можно ли ставить такие задачи и разрабатывать подобные масштабные проекты и сейчас? Сегодня человечество столкнулось с глобальным вызовом, связанным с неизбежной исчерпаемостью ресурсов. Этот вызов, основанный на антагонизме природы и техносферы, можно преодолеть путем принципиальной перестройки базовых составляющих существующей цивилизационной модели: наука, образование, технологии. Речь идет о создании принципиально новой техносферы, новых природоподобных технологий. Это можно осуществить на основе конвергенции нано-, био-, инфо-, когнитивных, социальных (НБИКС) наук и технологий.

Вход на лекцию свободный.