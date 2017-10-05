Снова первые: Сергей Рязанский поделился панорамным видео RT из космоса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Космонавт Сергей Рязанский выложил в Instagram панорамное видео из открытого космоса, снятое в рамках проекта RT SPACEWALK 360.

Публикация от Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss) Окт 5 2017 в 6:26 PDT

"Очень радостно, что именно мы — россияне — первыми попробовали такую технологию во время выхода в открытый космос", — написал член экипажа МКС.

Уникальные кадры были представлены во вторник на закрытой презентации в Музее космонавтики. Съемка проводилась 17 августа 2017 года во время работы за бортом космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали специальную панорамную камеру телеканала RT.

Проект приурочен к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли.