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РИА Наука
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ЮУрГУ и Оксфорд разрабатывают новейшие интеллектуальные сенсоры

11:0005.10.2017
(обновлено: 11:01 05.10.2017)
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© Фото : предоставлено ЮУрГУОлег БушуевОлег Бушуев
© Фото : предоставлено ЮУрГУ

Глобальные запросы Индустрии 4.0 способны удовлетворить только инновационные интеллектуальные системы. Учёные Южно-Уральского государственного университета находятся "на острие" мирового тренда. Разработки новейшей конструкции датчиков давления с функцией самодиагностики ведутся для стратегически важных отраслей промышленности — атомной, аэрокосмической, нефтехимической и многих других в кооперации с Оксфордским университетом и мировыми промышленными гигантами.

Чаще всего понятие "интеллектуальный сенсор" относят к датчикам нового поколения, которые используют современные вычислительные возможности и более сложные алгоритмы обработки информации, позволяющие улучшить их функциональные характеристики. Интеллектуальный датчик — это устройство, обладающее, прежде всего, функцией метрологического самоконтроля.
Олег Бушуев на протяжении 7 лет проводит свои исследования в области "интеллектуальных сенсоров", сотрудничая с профессором Оксфордского университета — Манусом Патриком Генри. Доктор Генри — ведущий специалист в мире в области обработки сигналов, измерительной техники и самодиагностики.

Задача по созданию интеллектуального датчика осложняется также тем, что интеллектуальным он может считаться в случае владения определенными алгоритмами для автоматического самоконтроля и проверки текущей погрешности. Если южноуральским ученым удастся воплотить этот функционал в приборе, то можно будет решить очень важную (в том числе, и экономическую) задачу — увеличение межповерочного интервала. Некоторые приборы нельзя поверять без демонтажа, поэтому в идеале интеллектуальный сенсор должен сам заложить некий алгоритм, по которому можно было бы определить исправен он или нет.

© Фото : предоставлено ЮУрГУПреобразователи давления
© Фото : предоставлено ЮУрГУ
Преобразователи давления

"Эта концепция в систематическом виде была последовательно изложена в трудах сотрудников Оксфордского университета в начале 90-х годов, — рассказывает Олег Бушуев, доцент кафедры "Информационно-измерительная техника" Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. — Профессор Манус Генри и является автором концепции, которая в западной литературе называется Self-validation или Self-Validating Sensor (SEVA Sensor), по-русски это переводится как самоаттестующийся или самопроверяющийся сенсор. Смысл в том, что он проверяет, не утратил ли датчик свой функционал с точки зрения метрологии. Интеллектуальный датчик должен уметь "сказать", что с ним не так до того, как с ним случится какая-то проблема".

На практике реализовать это довольно сложно, поскольку устройств очень много, как и вариантов воплощения. Идея доктора Генри состоит в том, чтобы определить, какие есть возможные причины выхода из строя и источники погрешности, например, кориолисового расходомера. Он предлагает новую, более усовершенствованную конструкцию, позволяющую избежать дефектов. Разработка позволит обеспечить надежную работу датчика при наличии вибрации трубопровода, а также длительный срок службы и простоту эксплуатации расходомера. К тому же этот прибор обеспечит высокую точность измерения массового расхода. Идея усовершенствования приборов и идея самодиагностики идут бок о бок, и можно сказать, что это одна задача, но по-разному сформулированная.

"В ЮУрГУ независимо от Оксфорда работают над улучшением отечественных кориолисовых расходомеров. Мы выполняем определенную часть задач, чтобы создать интеллектуальные сенсоры. Этот процесс многошаговый: прежде, чем выйти на готовый прибор, нам нужно проверить множество гипотез, например, какие характеристики технологического процесса влияют на параметры сигнала, какие сигналы мы можем использовать для наших целей. Это требует разного рода экспериментов", — говорит Олег Бушуев.

© Фото : предоставлено ЮУрГУМанус Генри
© Фото : предоставлено ЮУрГУ
Манус Генри

Учёные Южно-Уральского государственного университета ведут разработки в области датчиков давления. Ими создана их новая перспективная конструкция, которая как раз и обладает функцией самодиагностики, то есть внутри обычного преобразователя давления предусмотрена возможность возбуждения этой конструкции тестовыми сигналами — при помощи ультразвука. Характеристики этих сигналов оцениваются разными математическими методами, один из них — это метод, предложенный доктором Манусом Генри, который называется PRISM.

"Наша идея связана с тем, чтобы создать интеллектуальный датчик давления и использовать метод PRISM (как один из возможных) для обработки сигналов, — рассказывает Олег Бушуев. — Задача интересна для Мануса Генри тем, что сигналы нашего датчика давления кратковременные, что усложняет процесс оценки их параметров. Доктору Генри пришлось модифицировать свой метод, чтобы он работал для наших сигналов — в этом и состояла основная трудность, но мы ее преодолели".

Результаты совместной работы южноуральских ученых и ученых из университета Оксфорда были представлены в июне на конференции IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) в Эдинбурге и будут скоро опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Industrial Electronics Magazine. Кроме того, Манус Генри руководит международной Лабораторией технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ, что позволяет рассчитывать на дальнейшее успешное сотрудничество Оксфордского университета и ЮУрГУ.

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