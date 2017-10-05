Эксперт: "Нейронную сеть обучили эмоциям в рамках компьютерной игры"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. В Москве продолжается конференция "Нейроинформатика-2017", посвященная актуальным проблемам нейронаук, и, в частности, работе над созданием искусственного интеллекта. Чтобы узнать о потенциале нейронных сетей в данной области, корреспондент РИА Новости пообщался с Валентином Климовым, доктором физико-математических наук и заместителем директора Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

— Валентин Вячеславович, на конференции вы упоминали о нейротехнологической революции. Что это такое?

— На данный момент человечество прошло рубежи трех основных революций: аграрной, индустриальной и информационной. Первая была обусловлена переходом человечества от охоты и собирательства к ведению сельского хозяйства. Индустриальная революция привела к тому, что ручной труд сменился на машинный. Влияние информационных технологий, я думаю, чувствует каждый из нас, — поэтому можно говорить и о третьей революции.

© "Нейроинформатика-2017" Валентин Климов © "Нейроинформатика-2017" Валентин Климов

Как мне кажется, в ближайшее десятилетие произойдет еще одна революция — нейротехнологическая. Она должна кардинально изменить уклад жизни человека. Искусственный интеллект на базе нейронных сетей догонит человеческий по развитию. Люди и машины будут на равных взаимодействовать друг с другом, каждый будет решать "свои" задачи. Это будет своеобразный симбиоз. Искусственный интеллект возьмет на себя рутинную работу, разные математические операции, однообразные повторяемые действия. А человек сможет использовать все освободившееся время для творчества.

— Как будут "оформлены" нейросети? В виде роботов? В виде программ?

— Это, конечно, не только роботы. На основе нейросетей будут созданы индивидуальные приложения, которые смогут понимать человека и подстраиваться под него. Например, если "хозяину" грустно, нейроассистент будет предлагать ему забавные картинки. Занятого человека обеспечит приложением для планирования встреч и дел. С помощью нейронных сетей обычный дом станет "умным". Он будет встречать владельца, согласуя свои действия с его самочувствием: в случае болезни предлагать лекарства, выбирать музыку и освещение под настроение, устанавливать индивидуально подобранную температуру и влажность в комнате. Все это будет происходить не на основе четкого указания человека (именно так работает компьютерная программа), а посредством анализа речи, жестикуляции, выражения лица человека, его температуры и прочих параметров.

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— Нейронная сеть способна развиваться, как человеческий мозг?

— Именно в этом ее суть. Например, обучая ребенка математике, мы можем дать ему метод решения уравнений, а потом он сможет решать задачки самостоятельно, даже если они не совпадают с показанным "шаблоном". Безусловно, нейронная сеть может ошибаться, поэтому ее деятельность должна быть под контролем человека. Он будет исполнять функцию учителя, который дает подсказки в случае ошибок, направляет ученика в дальнейшем развитии.

© "Нейроинформатика-2017" Конференция "Нейроинформатика-2017" © "Нейроинформатика-2017" Конференция "Нейроинформатика-2017"

— Сможет ли искусственный интеллект полностью уподобиться человеку?

— В НИЯУ "МИФИ" как раз разрабатывается программа, в рамках которой искусственный интеллект научили эмоциям. Студенты играли в компьютерную игру с тремя другими участниками, где их действия были основаны на отношениях друг к другу. Конечно, студенты не знали, за кого именно действовала нейронная сеть. После игры у людей спрашивали, с кем, по их мнению, они взаимодействовали — с человеком или искусственным интеллектом? По итогам опроса выяснилось, что "подопытные" не смогли отличить машину от человека. Данное достижение в числе прочих было отмечено на конференции "Нейроинформатика-2017".



