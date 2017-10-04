ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. ЦРУ в среду опубликует материалы о работе разведки США во время запуска первого спутника СССР в 1957 году, сообщил глава ведомства Майк Помпео.

"Сегодня ЦРУ опубликует рассекреченную статью о работе по спутнику вместе с сотнями страниц соответствующих документов, чтобы историки могли рассказать эту историю", — сказал Помпео, выступая на конференции по безопасности в Вашингтоне.

Говоря о событиях 60-летней давности, он отметил, что запуск советского спутника не был сюрпризом для руководства США.

"Офицеры ЦРУ, научная разведка заранее проинформировали президента (США Дуайта) Эйзенхауэра о советских планах по запуску спутника Земли, предоставив ему необходимое стратегическое преимущество, чтобы сформулировать ответ нашей нации", — сказал директор ЦРУ.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.