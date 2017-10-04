В Кремле покажут первое в истории панорамное видео из открытого космоса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом RT в открытом космосе, покажут в Кремле в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, сообщила пресс-служба телеканала.

Ранее сообщалось, что в рамках программы подготовки космонавтов для полета на Международную космическую станцию (МКС), а в перспективе — и для подготовки лунных миссий планируется использовать панорамные видео телеканала RT

"Spacewalk360 — первое в истории панорамное видео, снятое RT в открытом космосе, будет показано в Государственном Кремлевском дворце на мероприятии, посвященном 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители VR-зоны телеканала RT с помощью очков виртуальной реальности смогут посмотреть иммерсивные видео из космоса.

Накануне празднования 60-летнего юбилея запуска в СССР первого искусственного спутника Земли состоялась презентация первого в истории панорамного видео (Spacewalk 360), снятого во время выхода в открытый космос из МКС. Съемка была проведена 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС космонавтов Фёдора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали панорамную камеру телеканала RT. Spacewalk 360 – продолжение спецпроекта "Космос 360", созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК "Энергия".