Россия никогда не потеряет статус космической державы, считает Медведев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли, выразив уверенность, что Россия никогда не потеряет статус ведущей космической державы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Как говорил Константин Эдуардович Циолковский, "первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное сравнительно легко…" И этот первый шаг в космос был сделан именно нашими соотечественниками. Выдающимися людьми, благодаря которым был совершён настоящий научно-технический прорыв в истории человечества, а русское слово "спутник" стало нарицательным и вошло во многие языки мира", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что это достижение стало результатом усилий и таланта Сергея Королёва и Мстислава Келдыша, многих других легендарных конструкторов и учёных, инженеров и специалистов. Российский премьер отметил, что благодаря им, их соратникам и последователям мировая наука обогатилась принципиально важными знаниями о нашей планете и Солнечной системе, о зарождении и эволюции Вселенной.

Российские премьер-министр подчеркнул, что сейчас на околоземной орбите находятся тысячи различных спутников, что никого не удивляет. Эти спутники, по словам Медведева, выполняют важнейшие задачи, в том числе обеспечивают обороноспособность и безопасность.

"Сотрудники ракетно-космической отрасли работают над более масштабными проектами, направленными на исследование дальнего космоса, реализацию лунной программы и создание принципиально новых космических аппаратов. Ваша энергия и профессионализм помогают России оставаться ведущей космической державой. Уверен, этот статус мы никогда не уступим. Желаю вам новых свершений. И пусть удача будет вашим верным спутником", — подчеркнул премьер.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками. Космический аппарат успешно пролетал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (примерно 60 миллионов километров), а его позывные "Бип! Бип!" были приняты миллионами радиолюбителей по всему миру.