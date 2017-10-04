В заповедник "Оренбургский" выпустили вторую группу лошадей Пржевальского

ОРЕНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Вторая группа лошадей Пржевальского выпущена в государственный природный заповедник "Оренбургский" в рамках программы восстановления популяции этих краснокнижных животных, которая третий год проводится в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства региона.

В выпуске девяти лошадей на просторы заповедника принял участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

"Восстановление естественной популяции лошади Пржевальского в заповеднике "Оренбургский" — это проект мирового значения. Ранее этот вид полностью исчез из дикой природы, и именно здесь, в Оренбуржье, лошадь Пржевальского возвращается в степь, в свою среду обитания", — привел собеседник агентства слова Берга.

В октябре 2016 года заповедник "Оренбургский" посетил президент Владимир Путин. Он принял участие в выпуске первых шести особей из акклиматизационного загона в основную часть заповедника.

Центр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. Первый табун был завезен в 2015 году из Франции, и год адаптировался к новым условиям. Позднее в заповедник завезли 14 лошадей из венгерского национального парка "Хортобадь". Представитель пресс-службы добавил, что в октябре этого года из парка "Хортобадь" должна прибыть новая партия лошадей Пржевальского. Животное занесено в красные книги России и Международного союза охраны природы.

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