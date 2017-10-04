На Восточном начались испытания стартового комплекса перед вторым пуском

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт — РИА Новости. Комплексные испытания стартового комплекса начались на космодроме Восточный в Приамурье, сообщает в среду центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Как сообщалось, 10 сентября в Амурскую область прибыл поезд с блоками ракеты-носителя "Союз-2", 12 сентября на Восточном приступили к проведению комплексных испытаний унифицированного технического комплекса, которые завершились стыковкой ракеты-носителя с космической головной частью в составе разгонного блока "Фрегат" и обтекателя. В рамках комплексных испытаний в соответствии с графиком работ ракета-носитель была собрана в пакет и испытана.

"Четвертого октября 2017 года на космодроме Восточный стартовали комплексные испытания стартового комплекса. Ракета-носитель "Союз-2" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока "Фрегат", — сообщает ЦЭНКИ, уточняя, что 5 октября будет проведен контроль набора стартовой готовности разгонного блока "Фрегат", контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, просмотр результатов регистрации телеметрической информации.

Шестого октября по плану работы по термостатированию космической головной части. В четвертый стартовый день, 7 октября, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России и совместного расчета проверят электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств комплекса с отводом мобильной башни обслуживания и подготовят к снятию "Союз-2" со стартовой системы стартового комплекса.

"При условии выполнения всех операций 8 октября ракета-носитель будет снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус для хранения", — уточняет ЦЭНКИ.

Для проведения работ сформирован совместный расчет предприятий "Роскосмоса"

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.