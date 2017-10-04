На Восточном начались испытания стартового комплекса перед вторым пуском

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт — РИА Новости. Комплексные испытания стартового комплекса начались на космодроме Восточный в Приамурье, сообщает в среду центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Четвертого октября 2017 года на космодроме Восточный стартовали комплексные испытания стартового комплекса. Ракета-носитель "Союз-2" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему. Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока "Фрегат", — сообщает ЦЭНКИ, уточняя, что 5 октября будет проведен контроль набора стартовой готовности разгонного блока "Фрегат", контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, просмотр результатов регистрации телеметрической информации.
"При условии выполнения всех операций 8 октября ракета-носитель будет снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус для хранения", — уточняет ЦЭНКИ.
Для проведения работ сформирован совместный расчет предприятий "Роскосмоса"
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.