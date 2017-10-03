Самые интересные лекции Фестиваля науки состоятся 7 и 8 октября

В Москве с 6 по 8 октября 2017 года пройдет Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+.
В топ-5 самых интересных выступлений входят:
— Лекция Стива Возняка, сооснователя Apple (7 октября, 12.15, Главное здание МГУ).
— "Как начиналась жизнь на Земле?"— лекция Армена Яковлевича Мулкиджаняна, доктора биологических наук, профессора факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, ведущего научного сотрудника НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, научного сотрудника Оснабрюкского университета (7 октября, 11.00, Шуваловский корпус).
— "Операция "Асфальт" — малоизвестный эпизод из истории холодной войны" — доклад профессора Марианне Неерланд Солейм из Норвегии (7 октября, 14.45, Шуваловский корпус).
— "В конце концов мы найдем лекарство от всех болезней!" — лекция профессора Люка O'Нилла, одного из самых влиятельных ученых в мире, который занимает первое место в области иммунологии (7 октября, 16.00, Шуваловский корпус).
— "Секреты подделок произведений искусства и как наука раскрывает их" — лекция профессора Джеффри Тейлора, директора магистратуры в Университете Западного Колорадо.
В программе также увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС, Антарктической станцией, ЦЕРН и многое другое. Программа Фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 2000 уникальных мероприятий.
Генеральным информационным спонсором Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ является МИА "Россия сегодня".