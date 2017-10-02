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РИА Наука
РИА Наука

Генетики назвали вид обезьян, заразивших человечество герпесом

14:2702.10.2017
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© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via APОкаменелости обнаруженные за пределами ЙоханнесбургаОкаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via AP

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Самые опасные разновидности вируса герпеса были "унаследованы" человеком от предков шимпанзе, с которыми древние люди могли контактировать примерно 1,5-3 миллиона лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Virus Evolution.

"Герпес может заражать фактически все, что движется, начиная с человека и заканчивая кораллами, и каждый вид животных обладает "своим" набором штаммов этого вируса. Для того, чтобы эти вирусы могли научиться поражать другие виды, нужны две вещи – удачная мутация и телесный контакт. В случае с древними людьми, это могло произойти как в результате каннибализма, или секса", — заявила Шарлотта Гулдкрофт (Charlotte Houldcroft) из Кембриджского университета (Великобритания).

Простуда на губах
© Fotolia / studiovespa
Простуда на губах может быть связана с проблемами памяти - ученые

Генетические тайны истории

Вирус герпеса является одним из самых распространенных патогенов на Земле. Существует два подтипа этого вируса – hsv-1, хорошо известный публике как "простуда" на губах, и hsv-2, следы заражения которым появляются в окрестностях половых органов. По текущим оценкам ВОЗ, носителями первого вируса является примерно половина взрослого населения Земли, а второго – около 10-16%.

Достаточно долгое время герпес, в особенности hsv-1, считался достаточно безобидным вирусом, однако в последние годы начали появляться свидетельства того, что он может быть связан с развитием болезни Альцгеймера, энцефалита, некоторых форм рака половых органов и ряда других опасных болезней. Ситуация осложняется тем, что вакцины от герпеса пока не существует, и поэтому человек остается заражен вирусом на протяжении всей своей жизни.

Вирус герпеса
© Fotolia / Spectral-Design
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Гулдкрофт и ее коллеги изучали ДНК различных штаммов человеческого герпеса и его ближайших "обезьяньих" родичей в надежде раскрыть родословную вируса и понять, как и когда им начали заражаться наши предки. Для этого ученые подсчитали число мелких мутаций в ДНК вирусов людей и приматов, составили их древо эволюции и сравнили его с тем, как развивался человек и другие гоминиды в последние 4-5 миллионов лет. 

Подобный подход, как объясняют исследователи, позволил им не только выяснить, когда именно возникла человеческая разновидность герпеса, но и понять, какие именно древние родичи человека могли послужить их источником.

"Потерянное звено" инфекции

Первый подтип вируса, как отмечают ученые, имеет более древнюю эволюционную историю – он появился в то время, когда разделились предки шимпанзе, человека и бонобо, около 7-6 миллионов лет назад. С другой стороны, история появления hsv-2 оказалась гораздо более сложной и интересной.

Этот вирус, как обнаружили генетики, появился в человеческой популяции совсем недавно, около 1,5-2 миллионов лет назад. Его источником, судя по общим чертам в устройстве ДНК разных штаммов генитального герпеса, были предки современных шимпанзе, а также один из древних видов гоминид, служивший своеобразным "передаточным звеном" в приспособлении вируса к человеку.

Ветеринары на птичей ферме в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Pier Paolo Cito
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На роль этого передаточного звена, как считают ученые, претендует один конкретный вид протолюдей – парантроп (Paranthropus boisei). Эти древние гоминиды могли или съесть часть тела зараженной обезьяны, или вступить с ней в половой контакт, после чего мясом одного из его сородичей, зараженных герпесом, могли питаться уже прямые предки людей, прямоходящие люди, Homo erectus.

В пользу этого говорит то, что в момент появления вируса и парантропы, и древние люди, и предки шимпанзе жили на одной и той же территории в окрестностях озера Туркана на востоке Африки. Только там, как предполагают ученые, был возможен подобный обмен вирусами между тремя видами древних приматов.

С другой стороны, загадкой остается то, как этот вирус научился распространяться половым путем и заражать преимущественно половые органы. Генетический анализ показывает, что изначально он был похож на hsv1 и поражал ротовую полость и губы, и пока не понятно, что заставило его перепрофилироваться на половые органы. Возможно, что причиной этого были небольшие размеры и изолированность популяций первых людей.

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