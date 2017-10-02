Ученые выяснили, как масло из ГМО-сои вредит и помогает организму

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Биологи и генетики из США раскрыли несколько положительных и отрицательных свойств масла из ГМО-сои – с одной стороны, оно меньше способствует развитию ожирения, но при этом больше вредит печени, чем обычная соя, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Одним из плюсов соевого масла из сои марки Plenish является то, что при жарке в нем формируется меньше трансжиров, чем в обычном соевом масле. С другой стороны, учитывая то, как оно действует на печень, я не стала бы его использовать, если бы у меня был выбор. Я обычно использую оливковое масло, однако наши опыты показали, что кокосовое масло ему не уступает и даже где-то его превосходит", — заявила Францес Сладек (Frances Sladek) из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

Генно-модифицированные организмы получают, встраивая в их ДНК отдельные гены. Эта технология позволяет выводить растения, животных или бактерии с заранее заданными свойствами. Обычно при попытках запретить ГМО речь идет о генетически модифицированных растениях, которые выращиваются для употребления в пищу людьми или животными.

Распространение ГМО в последние годы начало вызывать широкую общественную реакцию, появились как ярые сторонники, так и противники таких сортов растений, утверждающие, что употребление продуктов на их базе в пищу ведет к развитию рака и других нарушений в организме. Сторонники ГМО, наоборот, утверждают, что их посадки сокращают использование пестицидов и гербицидов, чье негативное влияние на организм было давно доказано учеными.

Сладек и ее коллеги провели первое крупномасштабное исследование полезных и негативных свойств ГМО-сои, наблюдая за тем, как различные марки соевого масла, а также оливковое и кокосовое масло, влияют на работу организма и поведение мышей.

Для этих экспериментов ученые выбрали несколько обычных марок соевого масла, изготовленного из "обычной" сои, и масло, приготовленное из сои марки Plenish, созданной в компании DuPont и выпущенной на рынок в 2014 году. Эта соя, как заявляли маркетологи фирмы, обладает пониженным содержанием линолевой кислоты и других непредельных жиров, что делало ее столь же полезной для здоровья, как и оливковое масло.

Ученые проверили это, кормя мышей примерно такой же диетой, которой питаются сегодня жители США – примерно 40% калорий в ней приходилось на жиры, в том числе соевое масло и его конкуренты. Наблюдая за мышами на протяжении всей жизни, команда Сладек смогла раскрыть некоторые неожиданные свойства ГМО-продукции и всех остальных марок масла.

"Мы обнаружили, что все три типа масла повышали уровень холестерина в крови, что опровергает популярный миф о том, что соевое масло помогает бороться с холестериновыми бляшками. В целом, мы рекомендуем избегать и обычное, и трансгенное масло из сои", — продолжает Сладек.

Кроме того, масло из трансгенной сои, как отмечают ученые, действительно было очень похожим на его оливкового "кузена" по абсолютно всем свойствам, и хорошим, и плохим. Оно содержит в себе мало линолевой кислоты, что снижает вероятность развития ожирения, но, с другой стороны, и ГМО-соя, и оливковое масло негативно воздействуют на печень, заставляя ее клетки увеличиваться в размерах.

Подобные выводы, как подчеркивают ученые, касаются лишь масла – остальные продукты из сои, такие как соевый соус, соевое молоко или тофу изготавливаются из другой части растительного сырья, где не должно содержаться много жиров. В ближайшее время Сладек и ее коллеги проверят, действительно ли это так, и изучат то, как масло из трансгенной сои влияет на работу клеток кишечника.