ВКС "захоронили" разгонный блок после запуска спутника AsiaSat-9

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Специалисты Космических войск ВКС увели разгонный блок "Бриз-М", который вывел в заданную точку спутник AsiaSat-9, на так называемую орбиту захоронения, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С. Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по уводу разгонного блока "Бриз-М" с целевой орбиты геостационарного телекоммуникационного космического аппарата "АзиаСат-9" (AsiaSat-9) на так называемую орбиту захоронения", — говорится в сообщении.

Это было осуществлено за счет двух включений двигательной установки для придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода "Бриза" на орбиту высотой более 34 тысяч километров в перигее и свыше 35 тысяч километров в апогее.

Отмечается, что после увода разгонного блока "Бриз-М" на орбиту захоронения специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли информацию о нем в главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства.

AsiaSat-9 — геостационарный телекоммуникационный спутник высокой мощности, он заменит запущенный в 2003 году спутник AsiaSat-4 в орбитальной позиции 122 градусов восточной долготы и обеспечит телевизионное вещание и телекоммуникационные услуги на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. На спутнике массой 6 тысяч 140 килограммов установлены 28 транспондеров C-диапазона и 32 транспондера Ku-диапазона, а также региональный модуль Ka-диапазона.

В отличие от своего предшественника, новый спутник имеет три дополнительные зоны покрытия для Мьянмы, Индонезии и Монголии.