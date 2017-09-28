Ученые предположили, что жизнь на Земле могла существовать 4 млрд лет назад

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Жизнь в зачаточной своей форме могла существовать на Земле еще 3,95 миллиарда лет назад, когда на нашей планете не было кислорода, а ее едва сформировавшуюся твердую поверхность осыпал дождь из астероидов, пишет издание Atlantic со ссылкой на исследование ученых из Токийского университета.
Наша планета сформировалась около 4,6 миллиардов лет назад. Ученые и ранее высказывали предположение, что жизнь могла возникнуть после окончания бомбардировки планеты астероидами — четыре миллиарда лет назад. Если токийские исследователи окажутся правы в своих догадках, то их находка станет одним из первых свидетельств возникновения жизни на Земле.
Однако есть и поводы подвергать открытие сомнению: учитывая возраст камней и все геологические изменения, которые им пришлось пережить за этот немалый период, сложно с точностью утверждать, что этот графит не оказался в их составе позже. Также есть вероятность, что другие процессы, не связанные с органикой, могли привести к изменению содержащихся в графите пропорций изотопов углерод-12 и углерод-13, по соотношению которых можно определить возраст изучаемого объекта.
В прошлом году ученые обнаружили окаменелости в Гренландии, которые свидетельствуют, что жизнь на Земле существовала уже 3,7 миллиарда лет назад. Ранее самые древние ископаемые такого рода были найдены в Австралии, а их возраст насчитывал только 220 миллионов лет.