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РИА Наука
РИА Наука

Ученые предположили, что жизнь на Земле могла существовать 4 млрд лет назад

18:3328.09.2017
(обновлено: 18:34 28.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Жизнь в зачаточной своей форме могла существовать на Земле еще 3,95 миллиарда лет назад, когда на нашей планете не было кислорода, а ее едва сформировавшуюся твердую поверхность осыпал дождь из астероидов, пишет издание Atlantic со ссылкой на исследование ученых из Токийского университета.

Гренландия, архивное фото
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Графит из Гренландии показал ученым наличие жизни 3,7 млрд лет назад
Юджи Сано (Yuji Sano) и Тсуёши Комия (Tsuyoshi Komiya) обнаружили в горных породах на северо-востоке Канады кристаллы природного графита, в которых содержится особая смесь изотопов углерода. Именно эта смесь позволяет предположить, что во времена формирования этих многомиллиардных камней там обитали микробы, использовавшие углекислый газ при образовании клеток.

Наша планета сформировалась около 4,6 миллиардов лет назад. Ученые и ранее высказывали предположение, что жизнь могла возникнуть после окончания бомбардировки планеты астероидами — четыре миллиарда лет назад. Если токийские исследователи окажутся правы в своих догадках, то их находка станет одним из первых свидетельств возникновения жизни на Земле.

Однако есть и поводы подвергать открытие сомнению: учитывая возраст камней и все геологические изменения, которые им пришлось пережить за этот немалый период, сложно с точностью утверждать, что этот графит не оказался в их составе позже. Также есть вероятность, что другие процессы, не связанные с органикой, могли привести к изменению содержащихся в графите пропорций изотопов углерод-12 и углерод-13, по соотношению которых можно определить возраст изучаемого объекта.

Эти австралийские скалы помогли ученым доказать, что жизнь на Земле существовала уже 3,2 млрд лет назад
© Фото : R. Buick/Univ. of Washington
Геологи нашли возможные следы жизни на Земле возрастом в 3,2 млрд лет
"Авторы сделали столько проверок, сколько могли, чтобы определить, действительно ли они анализируют графит возрастом 3,95 миллиарда лет, а не более поздние примеси. Они приводят правдоподобные доводы того, что это первичная форма", — считает геохимик Элизабет Бэлл из Калифорнийского университета. Именно она два года назад обнаружила в Австралии циркон с включением старейшего на сегодняшний день графита возрастом 4,1 миллиарда лет.

В прошлом году ученые обнаружили окаменелости в Гренландии, которые свидетельствуют, что жизнь на Земле существовала уже 3,7 миллиарда лет назад. Ранее самые древние ископаемые такого рода были найдены в Австралии, а их возраст насчитывал только 220 миллионов лет.

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