Васильева призналась, что довольна избранием Сергеева президентом РАН

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призналась, что довольна избранием Александра Сергеева президентом РАН.

"Я очень довольна, потому что Александр Михайлович очень достойный человек, хороший учёный", — сказала Васильева журналистам.

Она также отметила, что пока не согласована дата встречи с новым главой академии, однако это произойдёт в ближайшее время.

Директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы РАН с подавляющим перевесом.