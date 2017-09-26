Александр Сергеев побеждает на выборах президента РАН, сообщил источник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Академик Александр Сергеев побеждает на выборах президента Российской академии наук, набирая большинство голосов во втором туре, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подсчета голосов.

"Подсчет голосов продолжается, но видно, что Александр Сергеев побеждает", — сказал собеседник агентства.

"Перевес (Сергеева) в первом туре был таким большим, что второй тур носил уже достаточно формальный характер", — добавил он.

По итогам первого тура Сергеев стал лидером с большим отрывом. За него был подан 681 голос, за академика Роберта Нигматулина — 276 голосов, за академика Геннадия Красникова — 269, за академика Владислава Панченко — 204, за академика Евгения Каблова — 152. В первом туре для победы на выборах надо было набрать 799 голосов.