Ученые назвали новые виды пауков в честь Берни Сандерса и Ди Каприо

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Биологи из США открыли сразу 15 новых видов тропических пауков и назвали часть из них именами сенатора-социалиста и кандидата в президенты США Берни Сандерса, Барака Обамы и актера Леонардо ДиКаприо. Описание и фотографии "паука-революционера" были опубликованы в Zoological Journal of the Linnean Society.

"Изучение этих пауков было одним из наших студенческих проектов. Присваивая им имена, мы хотели почтить имена тех людей, которые постоянно выступают в защиту права человека и активно поддерживают усилия по борьбе с глобальным потеплением, и просто ведут себя разумно", — заявил Инги Агнарссон (Ingi Agnarsson), энтомолог из университета Вермонта (США).

Это далеко не первый вид животных или растений, "унаследовавших" имя от президентов США или других известных фигур в медиа-пространстве. К примеру, в прошлом году новый вид тропических рыбок был назван в честь Барака Обамы, редкий вид паразитических ос "породнился" с Брэдом Питтом, а необычная пчела из Бразилии получила имя одного из покемонов из одноименной серии японских анимэ-фильмов.

Одним из последних подобным образом был увековечен текущий президент США, Дональд Трамп, чье имя получила необычная моль, чья голова украшена хохолком из чешуек, напоминающим прическу победившего кандидата от республиканской партии.

Агнарссон и его студенты почтили имя одного из главных соперников Трампа на выборах, Берни Сандерса, изучая флору и фауну Карибских островов. На их территории, как отмечают исследователи, проживают десятки и сотни еще неизвестных науке видов насекомых, пауков и других беспозвоночных, многие из которых автоматически попадают в Красную книгу после открытия из-за их малочисленности и уникальности.

Наблюдая за островными паукам, ученые совершили неожиданное открытие – им удалось найти на Карибах сразу 15 ранее неизвестных видов пауков-тенетников из рода Spintharus, встречавшихся ранее только в Бразилии и в Пакистане и широко известных среди любителей из-за необычного "смайла" на их брюшке. Это не только расширило ареал обитания этих беспозвоночных, но в несколько раз увеличило число известных видов данных необычных пауков.

Открыв столь большое число новых видов, энтомолог и его подопечные приступили к нелегкой задаче выбора имени для них. И ученый, и студенты сразу согласились назвать одного из них в честь Берни Сандерса, сенатора их штата, а затем мнения разделились – кто-то захотел назвать пауков в честь родственников, а другие – в честь любимых актеров, общественных деятелей или музыкантов.

Большое количество новых видов пауков позволило Агнарссону и его подопечным реализовать все эти капризы. Помимо Сандерса, ученые почтили имена актера Леонардо ди Каприо (Spintharus leonardodicaprioi), натуралиста и популяризатора науки Дэвида Аттенборо (Spintharus davidattenboroughi), Барака Обамы (Spintharus barackobamai), Мишель Обамы (Spintharus michelleobamaae) и певца Дэвида Боуи (Spintharus davidbowiei), умершего в прошлом году.