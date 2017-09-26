Источник рассказал о начале второго тура на выборах президента РАН

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй тур голосования на выборах президента Российской академии наук начался, сообщил РИА Новости источник в РАН.

Как ранее сообщалось, во второй тур прошли академики Александр Сергеев и Роберт Нигматулин, поскольку по результатам первого тура ни один из кандидатов не набрал нужного большинства голосов.

"Бюллетени подготовлены, второй тур начинается", — сказал собеседник агентства.

Результаты второго тура ожидаются около 16.30 мск вторника.

Кандидатами на высший пост в РАН были пять человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.