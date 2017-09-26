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Морское селфи: ученые сняли на видео то, как пингвины охотятся на медуз

13:3226.09.2017
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© Фото : Pierre Chevaldonné / CNRS / IPEVМедуза и пингвин в антарктических водах океанаМедуза и пингвин в антарктических водах океана
© Фото : Pierre Chevaldonné / CNRS / IPEV

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Экологи впервые увидели, как пингвины целенаправленно находят полупрозрачных медуз в море и вылавливают их, прикрепив необычные "скрытые камеры" к шее птиц, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

"Как показывают наши наблюдения, медузы и прочие "желеобразные" морские организмы не являются просто случайной добычей для пингвинов во время их странствий по южным океанам. В прошлом, мы уже находили свидетельства того, что морские птицы и тунцы могут иногда поедать медуз, однако наши видеозаписи показывают, что пингвины могут съедать огромное число этих существ каждый год", — рассказывает Жан-Баптист Тибо (Jean-Baptiste Thiebot) из Национального института полярных исследований в Токио (Япония).

Пингвины Адели
© Фото : Алексей Толстиков
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Пищевые привычки многих птиц, млекопитающих и других крупных позвоночных животных остаются научной загадкой. Причиной этого служит среда их обитания — представителей морской фауны крайне сложно находить в толще океанических вод, и еще сложнее следить за их передвижениями и тем, какую пищу они предпочитают употреблять и как они ее добывают.

К примеру, сегодня ученые считают, что пингвины питаются в основном рыбой и крилем, однако анализ содержимого их желудков часто показывает, что эти птицы не брезгуют и беспозвоночными обитателями моря и другими типами животной пищи, которую им удается добыть.

Тибо и его коллеги под руководством Юки Ватанабе (Yuuki Watanabe) уже несколько лет пытаются раскрыть роль этих необычных источников калорий в выживании пингвинов, наблюдая за их поведением при помощи автономных скрытых камер, прикрепленных к спинам птиц. Четыре года назад им удалось выяснить, что пингвины предпочитают есть мелкую рыбу Pagothenia borchgrevinki и креветок из семейства Euphausia, и раскрыть некоторые стратегии их охоты.

Королевский пингвин
© Фото : Jianzhi 'George' Zhang
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Продолжая эти наблюдения, ученые установили подобные камеры на спину новой "партии" птиц, принадлежавших к тем видам пингвинов, которые живут или заплывают достаточно далеко на север и удаляются на большие расстояния от мест гнездовья.

Анализ примерно 350 часов "видео-селфи", снятых пингвинами за несколько месяцев их странствий по южным морям, ученые обнаружили необычную вещь. Оказалось, что сразу четыре вида птиц – пингвины Адели, их Магеллановы и желтоглазые "кузены" и малые пигвины — целенаправленно искали, вылавливали и съедали медуз, большое количество которых появляется в водах океанов Южного полушария в летние месяцы.

Подобный обед, как отмечают ученые, вряд ли был единственным средством пропитания для пернатых обитателей заполярья – медузы почти полностью состоят из воды и они давали птицам лишь 1-2% калорий, необходимых для их выживания. С другой стороны, нельзя говорить, что птицы вылавливали медуз случайно, так как они преследовали только хищных медуз, отличавшихся большей "калорийностью", и не трогали их планктоноядных "кузин".

Гигантский доисторический пингвин кайруку, обитавший на территории Новой Зеландии 25 миллионов лет назад
© Chris Gaskin / Geology Museum, University of Otago
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В ближайшее время ученые планируют провести повторные наблюдения за подобной охотой пингвинов при помощи новых камер, так как батарейки, установленной в камере Little Leonardo DVL200, хватает лишь на 15 часов съемки, что не позволяло ученым проследить за тем, как птицы возвращаются домой. Эти наблюдения, как надеются Ватанабе и его коллеги, помогут понять, какую роль играют медузы в рационе пингвинов и как охота птиц на них влияет на работу всей экосистемы океана в целом.

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