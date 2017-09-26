Спутник "Канопус-В-ИК" поможет синоптикам более точно прогнозировать погоду

АДЕЛАИДА (Австралия), 26 сен — РИА Новости. Российские синоптики смогут более точно прогнозировать погоду благодаря уже работающему на орбите новому российскому спутнику "Канопус-В-ИК", сообщил в интервью РИА Новости на Международном астронавтическом конгрессе-2017 директор проектов по созданию систем ДЗЗ компании "Российские космические системы" Виктор Селин.

"Данные "Канопуса-В-ИК" могут применяться как дополнительные при формировании моделей погоды. Полоса обзора нашего радиометра составляет 2 тысячи километров, поэтому спектральные диапазоны наблюдения можно считать информативными с позиции решения комплекса метеорологических задач", — отметил он.

По словам Селина, на этапе штатной эксплуатации после проведения всех необходимых калибровок целевая информация с космического аппарата "Канопус-В-ИК" будет "сбрасываться" и на приемные центры "Росгидромета" в Хабаровске, Новосибирске и Обнинске.

В названии аппарата присутствует аббревиатура "ИК", что означает применение в его составе аппаратуры инфракрасного диапазона спектра.

"Все типы объектов на поверхности Земли, природные или антропогенные, имеют индивидуальные спектральные характеристики, заключающиеся в различных отражательных, поглощательных и излучательных свойствах. ИК-диапазон излучения, большая часть которого недоступна человеческому глазу, имеет высокую информативность для идентификации и оценки состояния этих объектов", — пояснил Селин.

По его словам, ИК-диапазон делится на три части — ближний, средний и дальний. "В ближнем мы видим отраженное от поверхности планеты излучение, в среднем — сочетание собственного излучения Земли и отраженного излучения, а в дальнем — только собственное тепловое излучение земной поверхности", — отметил специалист.

Он уточнил, что в аппаратуре "Канопуса-В-ИК" применяется два спектральных канала в тепловой области — средней и дальней, что с учетом чувствительности прибора позволяет круглосуточно наблюдать и обнаруживать даже небольшие тепловые очаги и аномалии.

"Это и есть основная задача данного аппарата. Но возможности позволяют вести на больших площадях эффективный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска подземных вод и геотермических источников, исследовать вулканическую деятельность, прогнозировать сейсмическую активность и многое другое", — заключил Селин.