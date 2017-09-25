Выдающиеся российские ученые поддержали кандидатов на выборах главы РАН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первый день общего собрания Российской академии наук, на котором предстоит избрать нового президента РАН, завершился выступлением доверенных лиц из числа выдающихся отечественных ученых в поддержку кандидатов на должность главы Академии наук.

Кандидатами на высший пост в РАН являются пять человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) академик Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) академик Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) академик Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) академик Александр Сергеев.

Каблова поддержали, в частности, член-корреспондент РАН Александр Иноземцев, знаменитый разработчик химико-энергетических технологий для оборонных целей академик Геннадий Сакович, специалист в области химического катализа академик Валерий Бухтияров.

В числе выступивших в поддержку Красникова — нобелевский лауреат академик Жорес Алферов, генеральный конструктор ОАО "Камов", Герой России академик Сергей Михеев, председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев.

За Нигматулина — выдающийся кардиохирург академик Ренат Акчурин, крупный ученый в области механики академик Василий Фомин, теплофизик член-корреспондент Борис Покусаев.

Проголосовать за Панченко призвали знаменитый нейрохирург, Герой Труда академик Александр Коновалов, выдающийся иммунолог академик Рэм Петров, крупный специалист в области молекулярной биологии академик Ольга Донцова.

В поддержку Сергеева, в частности, выступили бывший президент РАН Владимир Фортов, прославленный конструктор баллистических ракет "Тополь" и "Булава", Герой Труда академик Юрий Соломонов, знаменитый детский гематолог академик Александр Румянцев.

Тайное голосование по выборам президента РАН начнется утром во вторник.