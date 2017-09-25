Производитель назвал возможные направления регулирования в роботехнике

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государству стоит пересмотреть таможенное регулирование роботов, правила сертификации, а также законодательно закрепить правила обработки и хранения данных, которые получают роботы, считает директор по развитию Promobot, компании по производству сервисных роботов, Олег Кивокурцев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования отношений человека и искусственного интеллекта.

Кивокурцев рассказал, что в направлении законодательных инициатив в робототехнике компания видит пять направлений, на которые стоит обратить внимание: таможенное регулирование, правила сертификации, протоколы передачи данных, процедура верификации и применение роботов в ВПК.

"Помимо этого, существует масса других направлений робототехники, где требуется законодательное вмешательство. Технологии развиваются быстрыми темпами и законодательная база должна быть готова к новым жизненным реалиям. Мы рады, что наше правительство акцентирует на это внимание. Самая современная законодательная база позволит нашей стране быть одним из лидеров в области робототехники", — заявил он РИА Новости.

Предложения

Сегодня, по словам эксперта, роботы классифицируются по таможенным кодам, аналогично с электроприборами. "Данный факт тормозит экспорт и импорт робототехнической продукции. Необходимо разработать специальные таможенные коды, как например это сделано в Китае, принимая во внимание особенности экспортируемой и импортируемой продукции", — считает Кивокурцев.

Что касается правил сертификации, то для выведения продукции на рынок, роботы должны пройти экспертизу электробезопасности и химической безопасности. При этом в Европе существуют особые нормы и допуски для робототехнической продукции, отметил собеседник агентства.

"Это доставляет определенные трудности производителям отечественных роботов, поскольку приходится сертифицировать продукцию дважды. С начала в России, как электроприбор, затем в Европе, как робота", — сказал Кивокурцев.

Он также обеспокоен отсутствием регулирования процедуры хранения данных, которые получает робот. Большинство отечественных роботов, по его словам, хранят полученные данные на российских серверах. "Где хранят данные зарубежные роботы, пока непонятно", — заметил эксперт.

"Многие роботы для общения и совершения операций используют голосовые интерфейсы. Для подтверждения выполнения той или иной операции, робот просит подтвердить данное действие устно. К сожалению, данный метод верификации не регламентируется и не является полноценным подтверждением операции. Необходимо приравнять устное подтверждение к согласию по принципу оферты", — добавил Кивокурцев.

Для использования роботов в ВПК необходимо оснастить все системы удаленного управления машиной красной кнопкой "стоп", ограничить использования систем искусственного интеллекта в области принятия решений об ударе, регламентировать автоматические системы прицеливания и разработать протоколы передачи данных, считает директор по развитию Promobot.

Российская компания Promobot основана в 2013 году. Производит одноименных роботов, предназначенных для работы в местах повышенного скопления людей, в которых робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Сервисные роботы компании представлены в десяти странах.