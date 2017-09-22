Для корабля "Федерация" разработают новую систему связи

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) разрабатывает новую интеллектуальную систему связи для корабля "Федерация" и его первого пилота робота "Федора", сообщает пресс-служба РКС в пятницу.

"Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приступили к разработке бортовой радиотелеметрической системы для многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация". Она станет вдвое меньше, легче и функциональней по сравнению с образцами предыдущего поколения", — говорится в сообщении.

Данная система принимает на борту космического корабля команды с наземного комплекса управления и передает информацию с борта на Землю.

"Новая система будет полностью обеспечивать связь корабля "Федерация" с Землей, собирая информацию от всех его служебных систем: управления, телеметрии, телевизионной системы и робота "Федора" (робот-гуманоид Final Experimental Demonstration Object Research – FEDOR), который, как планируется, станет первым и единственным членом экипажа нового корабля во время испытательных полетов", — отмечается в сообщении.

Разговоры с роботом, а в дальнейшем и с космонавтами также будут осуществляться через БРТС, в состав которой входят беспроводные гарнитуры. Специалисты АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в РКС) разработают гарнитуры на отечественной элементной базе.

Первый образец появится уже в конце 2018 года.