"Дьявольская" лягушка оказалась способна пожирать динозавров

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гигантская "дьявольская" лягушка, обитавшая на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад, была способна охотиться на небольших динозавров. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Phys.org.
Исследователи изучили силу укуса лягушки и выяснили, что ее челюсти были способны производить давление, равное 2200 ньютонам, что сравнимо с силой сжатия челюстей у млекопитающих хищников.
Он также отметил, что современные рогатые лягушки, являющиеся близкими родственниками "Вельзебуфо", были обнаружены в тропических и субтропических лесах Южной Америки. Они сильно уступают "дьявольской" амфибии по размеру, но сохранили сильные челюсти, что позволяет им нападать на животных, равных им по размеру — других лягушек, змей и грызунов.