"Дьявольская" лягушка оказалась способна пожирать динозавров

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Гигантская "дьявольская" лягушка, обитавшая на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад, была способна охотиться на небольших динозавров. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Phys.org.

По данным ученых, вымершая амфибия является самой крупной лягушкой из всех когда-либо существовавших. Ее длина достигала 41 сантиметра, а вес — 4,5 килограмма. Свое название "Вельзебуфо", образованного от латинских слов "Beelzebub" (Вельзевул) и "Bufo" (жаба), она получила благодаря "рогатым" выростам на веках.

Исследователи изучили силу укуса лягушки и выяснили, что ее челюсти были способны производить давление, равное 2200 ньютонам, что сравнимо с силой сжатия челюстей у млекопитающих хищников.

"При такой силе укуса "Вельзебуфо" была способна охотиться за детенышами динозавров или особями небольшого размера, которые обитали в той же среде", — отмечает Марк Джонс из Университета Аделаидской школы биологических наук.

Он также отметил, что современные рогатые лягушки, являющиеся близкими родственниками "Вельзебуфо", были обнаружены в тропических и субтропических лесах Южной Америки. Они сильно уступают "дьявольской" амфибии по размеру, но сохранили сильные челюсти, что позволяет им нападать на животных, равных им по размеру — других лягушек, змей и грызунов.