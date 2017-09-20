Латвия за два года вложила свыше трех миллионов евро в исследование космоса

РИГА, 20 сен — РИА Новости. Латвия за два года вложила свыше 3,2 миллиона евро в изучение космоса, сообщило министерство финансов балтийской республики.

Латвия стала официальной участницей Европейского космического агентства 30 января 2015 года.

"За прошедший период Латвия поддержала 27 проектов, связанных с исследованием космоса, выделив на это 3,2 миллиона евро", — сообщили в минфине.

Первый латвийский спутник Venta-1 в июне 2017 года был успешно выведен на орбиту. "Venta-1" оснащен системой автоматической идентификации морских судов, которая позволит получить информацию об их местонахождении в режиме реального времени. Эстония запустила свой первый спутник еще в 2013 году с помощью французской ракеты, а в начале 2014 года спутник на орбиту отправила и Литва.