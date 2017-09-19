РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: открытие "генов преступника" не повлияет на систему правосудия

11:1819.09.2017
01761
© Fotolia / angellodecoРабота лаборатории по исследованию ДНКРабота лаборатории по исследованию ДНК
© Fotolia / angellodeco

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обнаружение новых вариаций генов, делающих человека более склонным к совершению преступлений, вряд ли повлияет на работу системы правосудия из-за противоречивого характера их действия на поведение человека, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

"Судьи и присяжные могут посчитать подсудимых менее виновными в совершении преступления, если у них есть подобные вариации в генах. Но с другой же стороны, их наличие будет говорить о том, что эти же люди должны чаще становиться рецидивистами из-за того, что они не могут управлять своим поведением. Обе эти вещи в сумме дают ноль", — считает Пол Аппельбаум (Paul Appelbaum) из Психиатрического института Нью-Йорка (США).

Пьянство
© Fotolia / line-of-sight
Ученые нашли мутацию, делающую человека агрессивным при опьянении

За последние годы генетики раскрыли несколько десятков мутаций в различных генах, связанных с поведением человека, наличие которых в ДНК того или иного индивида делает его более импульсивным, склонным к рукоприкладству, неадекватному поведению в нетрезвом состоянии и неоправданному риску.

Наличие большого числа подобных "опечаток" в геноме, как сегодня считают некоторые ученые, делают человека более склонным к совершению преступлений. К примеру, наблюдения за жителями города Дюнедин в Новой Зеландии показывают, что носители "плохой" версии гена MAOA, связанного с импульсивным и антисоциальным поведением, совершают примерно 40% преступлений в округе, несмотря на их малочисленность.

Многие другие генетики, специалисты в области права и психологи категорически не согласны с подобными выводами, так как в конечном итоге, как считает эта группа экспертов, они могут привести к тому, что человечество будет разделено на две больших группы – потенциальных "преступников", чья свобода действий будет ограничена, и "нормальных людей". Вдобавок, наличие подобных участков ДНК в геноме подозреваемых может заставить присяжных или судей считать их заведомо виновными и неоправданно отправлять их за решетку.

Худая и толстая мышь
© Фото : Alexxai Kravitz
Биологи нашли "программу альфа-самца" в мозге мышей

Аппельбаум и его коллега Николас Скарич (Nicholas Scurich) из университета Калифорнии в Ирвине (США), в свою очередь, считают, что открытие подобных генов фактически никак не повлияет на работу систему правосудия, так как судьи могут совершенно по-разному смотреть на их наличие или отсутствие в ДНК подозреваемых.

Двойственное отношение к "генам преступника", как отмечают исследователи, связано с тем, что судей интересуют не только мотивы совершения преступления и осознанность действий преступника, но и то, насколько вероятно то, что осужденный станет рецидивистом в будущем.

Нечто подобное, как отмечают исследователи, уже наблюдается в судебной практике в Соединенных Штатах – в среднем, сроки заключения у носителей "плохой" версии гена MAOA и других "генов преступника" фактически не отличаются от того, как наказывают за аналогичные преступления других людей.

Эмоции
© KellyB.
Склонность к вспышкам гнева обусловлена генетически - ученые

В будущем, если генетики откроют другие участки ДНК, влияющие на поведение человека гораздо сильнее и более четко, ситуация может измениться. Тем не менее, Аппельбаум и Скарич сомневаются, что даже такие генетические аргументы смогут повлиять на решения судей.

"Пока такие участки ДНК не будут открыты, частота использования генетических данных в судебной системе, скорее всего, уменьшится в ближайшее время. Более того, на настоящий момент суды работают справедливее на всех уровнях, если они не опираются на подобные сведения", — заключает ученый.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена