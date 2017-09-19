Ученые: открытие "генов преступника" не повлияет на систему правосудия

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обнаружение новых вариаций генов, делающих человека более склонным к совершению преступлений, вряд ли повлияет на работу системы правосудия из-за противоречивого характера их действия на поведение человека, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

"Судьи и присяжные могут посчитать подсудимых менее виновными в совершении преступления, если у них есть подобные вариации в генах. Но с другой же стороны, их наличие будет говорить о том, что эти же люди должны чаще становиться рецидивистами из-за того, что они не могут управлять своим поведением. Обе эти вещи в сумме дают ноль", — считает Пол Аппельбаум (Paul Appelbaum) из Психиатрического института Нью-Йорка (США).

За последние годы генетики раскрыли несколько десятков мутаций в различных генах, связанных с поведением человека, наличие которых в ДНК того или иного индивида делает его более импульсивным, склонным к рукоприкладству, неадекватному поведению в нетрезвом состоянии и неоправданному риску.

Наличие большого числа подобных "опечаток" в геноме, как сегодня считают некоторые ученые, делают человека более склонным к совершению преступлений. К примеру, наблюдения за жителями города Дюнедин в Новой Зеландии показывают, что носители "плохой" версии гена MAOA, связанного с импульсивным и антисоциальным поведением, совершают примерно 40% преступлений в округе, несмотря на их малочисленность.

Многие другие генетики, специалисты в области права и психологи категорически не согласны с подобными выводами, так как в конечном итоге, как считает эта группа экспертов, они могут привести к тому, что человечество будет разделено на две больших группы – потенциальных "преступников", чья свобода действий будет ограничена, и "нормальных людей". Вдобавок, наличие подобных участков ДНК в геноме подозреваемых может заставить присяжных или судей считать их заведомо виновными и неоправданно отправлять их за решетку.

Аппельбаум и его коллега Николас Скарич (Nicholas Scurich) из университета Калифорнии в Ирвине (США), в свою очередь, считают, что открытие подобных генов фактически никак не повлияет на работу систему правосудия, так как судьи могут совершенно по-разному смотреть на их наличие или отсутствие в ДНК подозреваемых.

Двойственное отношение к "генам преступника", как отмечают исследователи, связано с тем, что судей интересуют не только мотивы совершения преступления и осознанность действий преступника, но и то, насколько вероятно то, что осужденный станет рецидивистом в будущем.

Нечто подобное, как отмечают исследователи, уже наблюдается в судебной практике в Соединенных Штатах – в среднем, сроки заключения у носителей "плохой" версии гена MAOA и других "генов преступника" фактически не отличаются от того, как наказывают за аналогичные преступления других людей.

В будущем, если генетики откроют другие участки ДНК, влияющие на поведение человека гораздо сильнее и более четко, ситуация может измениться. Тем не менее, Аппельбаум и Скарич сомневаются, что даже такие генетические аргументы смогут повлиять на решения судей.

"Пока такие участки ДНК не будут открыты, частота использования генетических данных в судебной системе, скорее всего, уменьшится в ближайшее время. Более того, на настоящий момент суды работают справедливее на всех уровнях, если они не опираются на подобные сведения", — заключает ученый.