В Москву на конференцию по наукам о жизни приедут нобелевские лауреаты

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Крупная международная конференция, приуроченная к 80-летию со дня рождения выдающегося отечественного специалиста в области наук о живом академика Вадима Иванова, пройдет 18-22 сентября в Москве в Институте биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук, который Иванов возглавлял в течение почти 30 лет.

Как сообщили РИА Новости в оргкомитете форума, в конференции примут участие ведущие российские и зарубежные ученые в области наук о живом, в том числе лауреаты Нобелевской премии Ари Варшал, Арон Чехановер, Том Зюдоф, профессора Иосиф Шлессинджер, Майкл Блэкберн и многие другие.

Всего на конференцию соберутся свыше 40 иностранных участников из США, Израиля, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Хорватии, Белоруссии, Узбекистана. Планируется участие почти 500 российских ученых.

В программе конференции – почти 120 лекций и докладов в рамках тематических сессий по многим направлениям, в том числе таким, как химия и биология ферментов, поиск и выделение новых природных пептидов и белков, биотехнология, инновационные лекарственные средства на основе пептидов и белков, биоинженерия растений.

Также пройдут конкурсы докладов молодых ученых – как докторов и кандидатов наук, так и участников без степени.

Вадим Тихонович Иванов (р.1937) — химик-биоорганик, один из ведущих специалистов в области химии белково-пептидных соединений. Его работы охватывают широкий круг проблем химии природных и физиологически активных соединений: определение химической и пространственной структур, химический синтез, выяснение связи между структурой и функцией, изучение молекулярного механизма действия, направленное создание новых физиологически активных препаратов.

Ученик и коллега выдающегося советского ученого академика Юрия Овчинникова, Иванов внес огромный вклад в развитие биоорганической химии. Им, в частности, было изучено химическое строение пептидных соединений (относительно небольших молекул, схожих по химическому составу с белками) и их пространственная структура, также им был исследован молекулярный механизм связывания ионов щелочных металлов в растворах и переноса их через биологические мембраны с помощью так называемых ионофоров, что было важно для понимания, как действуют некоторые антибиотики.

Иванов разработал концепцию о так называемых тканеспецифичных пептидных пулах, (уникальных для каждой живой ткани "наборах" пептидов), участвующих в поддержании постоянного состава (гомеостаза) тканей в живом организме. Было показано, что пептиды в тканях обладают широким спектром биологической активности. Выделены и структурно охарактеризованы более 500 пептидов, среди которых найдены соединения, вызывающие или тормозящие рост клеток и запускающие распад (цитолиз) опухолей.

Фундаментальные исследования пептидов были тесно связаны с решением практических задач. Под руководством Иванова синтезированы пептиды, обладающие антистрессорным действием, сомногенной и иммуностимулирующей активностью, и на их основе разработаны синтетические вакцины против опасных болезней человека и животных. Созданы новые лекарственные препараты, внедренные в промышленность и применяемые в медицинской практике, в том числе ликопид — иммуномодулятор нового поколения и дельтаран — нейромодуляторный пептид, увеличивающий устойчивость организма к воздействию различных стрессовых факторов.

Вместе с коллективом ученых Ивановым была разработана технология получения генно-инженерного инсулина человека и на опытном биотехнологическом производстве ИБХ налажен выпуск двух его лекарственных форм.

В 1988-2017 годах академик Иванов занимал пост директора Института биоорганической химии. С 2017 года – научный руководитель ИБХ.

По мнению специалистов, благодаря работе Иванова на посту директора ИБХ институту в сложные 1990-е годы удалось не только сохранить очень высокий научный уровень, но и впоследствии развить многие новые направления исследований на мировом уровне.

Академик Иванов — лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, золотой медали РАН имени Ю.А. Овчинникова, правительственных премий Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденами СССР и Российской Федерации. Лауреат высшей награды Российской академии наук – Большой золотой медали имени Ломоносова РАН за выдающийся вклад в развитие биоорганической химии.