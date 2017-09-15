"Роскосмос" переходит на цифровые чертежи при проектировании двигателей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш" полностью откажется от бумажных чертежей при проектировании двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5", сообщила в пятницу газета "Известия".

"Лучший в мире разработчик жидкостных ракетных двигателей — НПО "Энергомаш" — впервые в своей истории спроектирует двигатель полностью в цифровом виде. По заданию руководства предприятия конструкторы полностью откажутся от кульманов и бумажных чертежей. Цифровым станет "движок" для новой отечественной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", — говорится в статье.

Издание отмечает, что эксперты считают переход к цифровому проектированию важным, хотя и запоздалым шагом. Цифровое проектирование двигателя будет вестись в соответствии с концепцией, утвержденной руководством НПО "Энергомаш" и одобренной головным научным институтом ракетно-космической промышленности ЦНИИмаш и госкорпорацией "Роскосмос".

"Концепция предполагает внедрение на предприятии и в целом в холдинге ракетного двигателестроения системы цифрового проектирования (PLM-система, product lifecycle management — прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции)", — отмечает газета.