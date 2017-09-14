США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Температуру шампанского можно вычислить по его "дыму", выяснили ученые

17:1114.09.2017
01530
© Fotolia / Africa StudioЛюди чокаются бокалами шампанскогоЛюди чокаются бокалами шампанского
© Fotolia / Africa Studio

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Французские физики выяснили, как можно определить температуру шампанского, не притрагиваясь к нему – ее выдает густота и другие визуальные характеристики дыма, возникающего после открытия бутылки, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы достаточно долго считали, что "дым", возникающий при открытии шампанского, появляется в результате конденсации пара в воздухе, по которому бьет холодная струя газа из бутылки. Оказалось, что это гораздо более сложный и интересный процесс, ход которого сильно зависит от температуры шампанского", — пишет Жерар Лигер-Белэр (Gerard Liger-Belair) из университета Реймса (Франция).

Бутылки Вдовы Клико, найденные на дне Балтики в 2010 году
© Фото : Jeandet et al./PNAS
Ученые: бутылки со дна Балтики раскрыли секреты шампанского 19 века

Каждый человек, когда либо открывавший или видевший открытую бутылку шампанского, знает, что эта процедура часто сопровождается появлением "дыма" –  своеобразного тумана, возникающего в районе горлышка бутылки и плавно скользящего вниз. Этот туман, как раньше считали ученые, возникал в результате того, что расширяющийся углекислый газ, сбегающий из бутылки, охлаждал воздух и приводил к конденсации влаги в нем.

Лигер-Белэр и его коллеги решили проверить, так ли это, проследив на молекулярном и атомном уровне за тем, что происходило внутри сосудов с шампанским при их открытии. Для этого ученые приобрели несколько бутылок розового игристого вина из Провансаля и открыли их, предварительно охладив до температуры в 6, 12 и 20 градусов Цельсия.

Винные бочки в цехе выдержки. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Российские ученые раскрыли секрет "работы" вишневых бочек для вина

Снимая этот процесс на высокоскоростную инфракрасную камеру, ученые обнаружили, что на самом деле дым формируется совсем не так, как раньше считали физики. Оказалось, что в его рождении были замешаны микроскопические кристаллики не водяного, а "сухого льда", замороженной углекислоты, возникающие при падении давления в бутылке и расширении газа.

© Liger-Belair et al. / Scientific Reports 2017"Дым" шампанского, возникающий при температурах в 6, 12 и 20 градусов Цельсия
© Liger-Belair et al. / Scientific Reports 2017
"Дым" шампанского, возникающий при температурах в 6, 12 и 20 градусов Цельсия

В пользу этого говорит необычный белый цвет "дыма" в первые мгновения после открытия бутылки, указывающий на то, что он состоит не из одиночных молекул, а достаточно крупных твердых частиц, с которыми взаимодействует свет.

Образование таких частиц, состоящих из замороженной воды и углекислоты, как отмечают ученые, возможно только в узком диапазоне температур, и поэтому "дым" возникает только в том случае, если изначальная температура шампанского является не слишком низкой или высокой.

Бутылки с вином
© Fotolia / rupbilder
Ученые раскрыли секрет появления вкуса выдержанного вина

В противоположном случае нанокристаллы сухого льда не образуются, и "дым" просто не сможет возникнуть. К примеру, когда ученые открыли бутылку, охлажденную до 20 градусов Цельсия, возник не белый дым, а голубой туман, представлявший собой смесь из водяных паров и молекул углекислоты.

Благодаря этому, как шутят ученые, им удалось открыть новый способ измерения температуры шампанского, не трогая и не пробуя его – цвет и густота "дыма", возникающего при открытии бутылки, достаточно точно отражает то, насколько холодным был напиток до того, как его поставили на стол.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена