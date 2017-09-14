Температуру шампанского можно вычислить по его "дыму", выяснили ученые

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Французские физики выяснили, как можно определить температуру шампанского, не притрагиваясь к нему – ее выдает густота и другие визуальные характеристики дыма, возникающего после открытия бутылки, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы достаточно долго считали, что "дым", возникающий при открытии шампанского, появляется в результате конденсации пара в воздухе, по которому бьет холодная струя газа из бутылки. Оказалось, что это гораздо более сложный и интересный процесс, ход которого сильно зависит от температуры шампанского", — пишет Жерар Лигер-Белэр (Gerard Liger-Belair) из университета Реймса (Франция).

Каждый человек, когда либо открывавший или видевший открытую бутылку шампанского, знает, что эта процедура часто сопровождается появлением "дыма" – своеобразного тумана, возникающего в районе горлышка бутылки и плавно скользящего вниз. Этот туман, как раньше считали ученые, возникал в результате того, что расширяющийся углекислый газ, сбегающий из бутылки, охлаждал воздух и приводил к конденсации влаги в нем.

Лигер-Белэр и его коллеги решили проверить, так ли это, проследив на молекулярном и атомном уровне за тем, что происходило внутри сосудов с шампанским при их открытии. Для этого ученые приобрели несколько бутылок розового игристого вина из Провансаля и открыли их, предварительно охладив до температуры в 6, 12 и 20 градусов Цельсия.

Снимая этот процесс на высокоскоростную инфракрасную камеру, ученые обнаружили, что на самом деле дым формируется совсем не так, как раньше считали физики. Оказалось, что в его рождении были замешаны микроскопические кристаллики не водяного, а "сухого льда", замороженной углекислоты, возникающие при падении давления в бутылке и расширении газа.

© Liger-Belair et al. / Scientific Reports 2017 "Дым" шампанского, возникающий при температурах в 6, 12 и 20 градусов Цельсия © Liger-Belair et al. / Scientific Reports 2017 "Дым" шампанского, возникающий при температурах в 6, 12 и 20 градусов Цельсия

В пользу этого говорит необычный белый цвет "дыма" в первые мгновения после открытия бутылки, указывающий на то, что он состоит не из одиночных молекул, а достаточно крупных твердых частиц, с которыми взаимодействует свет.

Образование таких частиц, состоящих из замороженной воды и углекислоты, как отмечают ученые, возможно только в узком диапазоне температур, и поэтому "дым" возникает только в том случае, если изначальная температура шампанского является не слишком низкой или высокой.

В противоположном случае нанокристаллы сухого льда не образуются, и "дым" просто не сможет возникнуть. К примеру, когда ученые открыли бутылку, охлажденную до 20 градусов Цельсия, возник не белый дым, а голубой туман, представлявший собой смесь из водяных паров и молекул углекислоты.

Благодаря этому, как шутят ученые, им удалось открыть новый способ измерения температуры шампанского, не трогая и не пробуя его – цвет и густота "дыма", возникающего при открытии бутылки, достаточно точно отражает то, насколько холодным был напиток до того, как его поставили на стол.