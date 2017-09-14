В Роскосмосе рассказали о вариантах концепций на смену МКС

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роскосмос рассматривает различные концепции орбитальных станций на смену МКС, сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Мы рассматриваем разные варианты и ведем переговоры. Есть идея сделать станцию открытой конфигурации, которая была бы готова принимать всех партнеров. Мы понимаем, что следующая станция должна быть международным проектом — количество участников и, соответственно, инвестиций увеличивает эффективность работы", — сказал он в интервью газете "Известия".

По его словам, работу по разным направлениям госкорпорации приходится вести из-за того, что взгляды на будущее околопланетных станций сильно различаются у партнеров.

"Мы активно работаем и видим, что есть группы стран по интересам: кому-то более интересна Луна, кому-то околоземная инфраструктура, а кому-то навигация", — добавил Комаров.