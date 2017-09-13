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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли намеки на токсичность и канцерогенность татуировок

11:0313.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники Сибирской тату конвенции во время работы с моделями на площадке мероприятия в курорт-отеле СосновкаУчастники Сибирской тату конвенции во время работы с моделями на площадке мероприятия в курорт-отеле Сосновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Французские физики-ядерщики обнаружили, что наночастицы, содержащиеся в чернилах для татуировок, могут проникать из кожи в лимфатические узлы и распространяться по всему организму, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Когда кто-то хочет сделать татуировку, подобные люди обычно очень тщательно подходят к выбору тату-салона. К примеру, их работники должны использовать стерильные иглы для набивки каждого рисунка. С другой стороны, никто никогда не проверяет химический состав чернил, но наше исследование показывает, что это стоит делать", — рассказывает Хирам Кастилло (Hiram Castillo) из Европейского синхротронного центра в Гренобле (Франция).

Татуировки на теле древнеегипетской жрицы богини Хатор
© Фото : Anne Austin
Загадочная татуировка на египетской мумии поставила ученых в тупик

Татуировки являются одним из самых древних примеров изобразительного искусства, созданного человеком. Как сегодня считают ученые, опираясь на древнеегипетские мумии и следы пигментов в могильниках более древних жителей Земли, люди научились наносить постоянные татуировки на свое тело еще до зарождения цивилизации, и с тех пор это искусство стало необъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов мира.

Древний характер этого искусства, как рассказывают Кастилло и его коллеги, заставляет многих людей считать, что татуировки сами по себе не причиняют вреда здоровью человека и не имеют никаких побочных эффектов. Опыты, которые ученые из Франции проводили на кусочках кожи при помощи ускорителей частиц, показали, что это не так.

Как рассказывают ученые, татуировки заинтересовали их после того, как один из авторов статьи ознакомился с составом чернил, которые обычно используются для набивки рисунков, и обнаружил, что они содержат в себе частицы оксида титана и других потенциально токсичных веществ. Молекулы двуокиси титана, как недавно выяснили медики, могут вызывать воспаления и другие неприятные эффекты при попадании на кожу, что заставило ученых проследить за тем, как они путешествуют по организму, используя ускорители ID21 и ID16B.

Внешний вид неандертальца, воссозданный учеными. Архив
© AP Photo / Martin Meissner
Неандертальцы научились делать татуировки у кроманьонцев - ученые

Заручившись согласием четырех добровольцев, ученые вырезали из их татуировок небольшие кусочки кожи и просветили их при помощи рентгена, вырабатываемого этими ускорителями, и проверили, "сбегают" ли чернила из татуировки.

Оказалось, что это действительно происходит, и что двуокись титана и другие компоненты краски просачивались из татуировки в более глубокие слои кожи, скапливаясь в лимфатических узлах. Подобным образом вели себя лишь небольшие частицы пигментов, чьи размеры не превышали несколько десятков нанометров. Более крупные фрагменты красок оставались внутри рисунков.

Попадание наночастиц в лимфатическую систему, как показали последующие эксперименты, не прошло бесследно для организма добровольцев – их лимфатические узлы расширились, а их клетки и сама кожа начали выделять особый набор молекул, способствующий развитию воспаления и накоплению химически агрессивных молекул, способных разрушать ДНК. Все это указывает на то, что татуировки могут быть потенциально опасными для здоровья человека.

Нанесение татуировки. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Татуировка в истории культуры: привилегия, оберег, наказание

Почему подобные опыты не проводились в прошлом? Как отмечают ученые, это было связано с этическими соображениями. Татуировки являются своеобразной прихотью, а не медицинской процедурой, необходимой для спасения человека, и поэтому регулирующие органы не разрешали ученым наносить их на тело подопытных животных с целью изучить возможные канцерогенные и токсические свойства татуировок. Теперь, как считают исследователи, такая необходимость появилась, и подобные опыты будут одобрены властями.

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