Проекты Илона Маска сделают космос более доступным, заявил ученый

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Космические проекты американского предпринимателя и инвестора Илона Маска уже снизили цены на оборудование для космоса в России и в целом сделают космос более доступным, сказал журналистам в Новосибирске во вторник замдиректора Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН) академик Эдуард Сон.

"Могу сказать, что результаты, которые показал Маск, в России имели два эффекта. Первый — это возможность коммерциализации. В России есть несколько таких проектов, которые можно было бы реализовать, в частности, направляющие двигатели. Второй эффект в том, что монопольные компании, которые сейчас производят в России оборудование, были вынуждены резко снизить стоимость своих изделий. Я говорю про завод Хруничева (государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева) и другие организации. Это полезно", — сказал ученый.

Также, по его словам, очень полезно, что современная молодежь поняла, что космос — не только государственная отрасль, а в ней есть место любому заинтересованному человеку.

В свою очередь, представитель Европейского космического агентства Балаж Тот (Balazs Toth) сказал, что надеется на то, что подобные инициативы сделают космос более доступным.

"Мы лучшим образом сможем использовать космос. Думаю, что такие инициативы предоставят какие-то новые коммерческие возможности, и они будут адекватным дополнением научным инициативам, которые сейчас реализуются", — сказал он.