Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время работ в открытом космосе на Международной космической станции. Архивное фото

Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время работ в открытом космосе на Международной космической станции. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Повышенная солнечная активность, начавшаяся 6 сентября, не повлияла на здоровье и работоспособность экипажа, находящегося на Международной космической станции (МКС), сообщает в понедельник "Роскосмос".

"После поступления информации об очередной вспышке на поверхности Солнца космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский получил рекомендации медицинской службы Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС, куда входят представители Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, в ближайшие двое суток сократить количество посещений зон на МКС, менее защищенных от солнечной радиации. Аналогичные рекомендации от своих медицинских служб получили коллеги Сергея Рязанского астронавты Рэндолф Брезник и Паоло Несполи", — говорится в сообщении.

"График проведения экспериментов на российском сегменте МКС остается без изменений", — приводятся слова руководителя полета российского сегмента станции Владимира Соловьева.

В госкорпорации отметили, что мощные вспышки на Солнце являются причиной повышения радиационного фона в околоземном пространстве и могут рассматриваться как потенциальная опасность для космонавтов на борту станции.

Однако конструкция МКС позволяет обеспечить достаточную радиационную защиту экипажа в периоды повышенной солнечной активности. По данным радиометра и дозиметров, постоянно работающих на МКС, показатели радиации на станции остаются в пределах допустимых значений – дополнительный уровень радиации менее суточной нормы, утверждают в "Роскосмосе".

Сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще несколько средних и одну сильную вспышку. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19.00 10 сентября.