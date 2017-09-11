США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Лицо человека невозможно "вычислить" по его ДНК, заявили генетики

13:4211.09.2017
(обновлено: 13:49 11.09.2017)
01170
© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Заявления биолога-предпринимателя Крейга Вентера о возможности реконструкции лица любого человека по мелким мутациям в его ДНК не соответствуют действительности, заявляют ученые, обнаружившие "грубые ошибки" в его статье в журнале PNAS и опубликовавшие свои выводы в электронной библиотеке bioRxiv.org

"Опасения, о которых пишут Вентер и его соавторы, являются совершенно беспочвенными и высосанными из пальца. На самом деле, я не думаю, что эта статья продемонстрировала их реалистичность, так как им не удалось доказать того, что они могут "вычислить" облик человека по его ДНК. То, что они нашли, и то, что они пишут, являются совершенно разными вещами", — заявил антрополог Марк Шривер (Mark Schriver), один из рецензентов, не допустивших печать этой статьи в журнале Science, чьи слова приводит журнал Nature.

Гомосексуальные отношения
© Flickr / Guillaume Paumier
Ученые научились вычислять геев по пяти белковым меткам в их ДНК

Геномный паззл

В начале сентября в журнале PNAS появилась статья, в которой Крейг Вентер и его коллеги рассказали об итогах анализа ДНК примерно тысячи людей, живущих в разных уголках мира и принадлежащих к разным этническим группам. Сопоставив наборы мелких мутаций в их геномах, калифорнийские генетики, как утверждает Вентер, смогли найти участки ДНК, управляющие формой лица и другими анатомическими чертами.

Эти участки, по словам авторов той публикации, позволяют составлять достаточно точные "фотороботы" их обладателей,  корректно определяя форму лица и тела человека в 75% случаев даже в том случае, если генетик его никогда не видел. По мнению Вентера, подобная возможность является огромной проблемой с точки зрения защиты личных данных.

Бактерии
© Flickr / robylab
Создание искусственной клетки "Синтия" сравнили с "ящиком Пандоры"

Несмотря на огромное внимание прессы к этой публикации, ученые встретили ее с большой долей скепсиса. Как отмечает Шривер, Вентер изначально отправил статью на рассмотрение в журнал Science, однако рецензенты, в том числе и сам антрополог, нашли в ней ошибки и отвергли ее.

Это, однако, не остановило Вентера, и он переслал текст статьи в другой престижный журнал, PNAS, чья редакция позволяет авторам самостоятельно выбирать часть или даже всех рецензентов. Благодаря этому статья вышла в печать и вызывала ожесточенные споры среди ученых.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Воры генов: почему британские ученые изучают мнения россиян о ДНК

Один из противников Вентера, биоматематик Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США), проверил выводы и методы калифорнийских генетиков, и нашел в них "грубые ошибки".

Лицо генетического капитализма

По словам Эрлиха, те выводы, которые получили Вентер и его коллеги, изучая мелкие мутации в ДНК, можно было получить, используя три простых характеристики человека, имевшихся в их базе данных – возраст, пол и этническую принадлежность. Как отмечает математик, даже если выбросить все данные по мутациям из набора данных, вероятность "определения" личности человека будет оставаться фактически такой же – 75% – из-за небольших размеров набора данных, использованных калифорнийскими учеными.

Вдобавок, значимость многих генетических маркеров, связывающих, к примеру, рост человека и мутации в его ДНК, была значительно завышена и превышала общепринятые значения в несколько раз. Причиной этого, как считает Эрлих, могли быть как сравнительно "честные" методологические ошибки, так и вполне сознательное передергивание.

Синтия-3.0 под микроскопом
© Фото : Hutchinson et al. / Science
Ученые создали синтетическую бактерию с максимально короткой ДНК

Фактически, весь смысл статьи Вентера и его команды сводился к простой мысли – возраст человека, а также его пол и этническую принадлежность можно вычислить по его ДНК, и использовать эти данные для сужения круга потенциальных "подозреваемых". Это работает в небольших группах людей, но не будет работать даже на уровне карликовых государств мира. Соответственно, ни о каком "генетическом портрете" человека не может идти и речи. По мнению Эрлиха, сделать это нельзя в принципе, так как многие черты анатомии человека объясняются вариациями в генах лишь на 15-20%.

Зачем Вентер и его коллеги пошли на подобные шаги? Как считает Шривер, причиной этого может быть то, что Вентер, как предприниматель и основатель фирмы Human Longevity, был бы не против, если доступ к генетическим данным для "непросвещенной публики" был максимально ограничен со стороны правительства. Это заметно снизило бы уровень конкуренции в отрасли и лишило бы небольшие стартапы шанса начать работать в ней.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Ученые из США впервые успешно "починили" ДНК в человеческом эмбрионе

"Самое главное, что подобные статьи всегда привлекают внимание политиков и чиновников. Новые правила и ограничения всегда появляются и основываются на подобных "открытиях". Крайне важно, чтобы мы осознавали, какие риски для наших личных данных являются реальностью, а какие – остаются предметом фантазии таких людей", — заключает Эрлих.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена