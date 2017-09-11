Лицо человека невозможно "вычислить" по его ДНК, заявили генетики

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Заявления биолога-предпринимателя Крейга Вентера о возможности реконструкции лица любого человека по мелким мутациям в его ДНК не соответствуют действительности, заявляют ученые, обнаружившие "грубые ошибки" в его статье в журнале PNAS и опубликовавшие свои выводы в электронной библиотеке bioRxiv.org

"Опасения, о которых пишут Вентер и его соавторы, являются совершенно беспочвенными и высосанными из пальца. На самом деле, я не думаю, что эта статья продемонстрировала их реалистичность, так как им не удалось доказать того, что они могут "вычислить" облик человека по его ДНК. То, что они нашли, и то, что они пишут, являются совершенно разными вещами", — заявил антрополог Марк Шривер (Mark Schriver), один из рецензентов, не допустивших печать этой статьи в журнале Science, чьи слова приводит журнал Nature.

Геномный паззл

В начале сентября в журнале PNAS появилась статья, в которой Крейг Вентер и его коллеги рассказали об итогах анализа ДНК примерно тысячи людей, живущих в разных уголках мира и принадлежащих к разным этническим группам. Сопоставив наборы мелких мутаций в их геномах, калифорнийские генетики, как утверждает Вентер, смогли найти участки ДНК, управляющие формой лица и другими анатомическими чертами.

Эти участки, по словам авторов той публикации, позволяют составлять достаточно точные "фотороботы" их обладателей, корректно определяя форму лица и тела человека в 75% случаев даже в том случае, если генетик его никогда не видел. По мнению Вентера, подобная возможность является огромной проблемой с точки зрения защиты личных данных.

Несмотря на огромное внимание прессы к этой публикации, ученые встретили ее с большой долей скепсиса. Как отмечает Шривер, Вентер изначально отправил статью на рассмотрение в журнал Science, однако рецензенты, в том числе и сам антрополог, нашли в ней ошибки и отвергли ее.

Это, однако, не остановило Вентера, и он переслал текст статьи в другой престижный журнал, PNAS, чья редакция позволяет авторам самостоятельно выбирать часть или даже всех рецензентов. Благодаря этому статья вышла в печать и вызывала ожесточенные споры среди ученых.

Один из противников Вентера, биоматематик Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США), проверил выводы и методы калифорнийских генетиков, и нашел в них "грубые ошибки".

Лицо генетического капитализма

По словам Эрлиха, те выводы, которые получили Вентер и его коллеги, изучая мелкие мутации в ДНК, можно было получить, используя три простых характеристики человека, имевшихся в их базе данных – возраст, пол и этническую принадлежность. Как отмечает математик, даже если выбросить все данные по мутациям из набора данных, вероятность "определения" личности человека будет оставаться фактически такой же – 75% – из-за небольших размеров набора данных, использованных калифорнийскими учеными.

Вдобавок, значимость многих генетических маркеров, связывающих, к примеру, рост человека и мутации в его ДНК, была значительно завышена и превышала общепринятые значения в несколько раз. Причиной этого, как считает Эрлих, могли быть как сравнительно "честные" методологические ошибки, так и вполне сознательное передергивание.

Фактически, весь смысл статьи Вентера и его команды сводился к простой мысли – возраст человека, а также его пол и этническую принадлежность можно вычислить по его ДНК, и использовать эти данные для сужения круга потенциальных "подозреваемых". Это работает в небольших группах людей, но не будет работать даже на уровне карликовых государств мира. Соответственно, ни о каком "генетическом портрете" человека не может идти и речи. По мнению Эрлиха, сделать это нельзя в принципе, так как многие черты анатомии человека объясняются вариациями в генах лишь на 15-20%.

Зачем Вентер и его коллеги пошли на подобные шаги? Как считает Шривер, причиной этого может быть то, что Вентер, как предприниматель и основатель фирмы Human Longevity, был бы не против, если доступ к генетическим данным для "непросвещенной публики" был максимально ограничен со стороны правительства. Это заметно снизило бы уровень конкуренции в отрасли и лишило бы небольшие стартапы шанса начать работать в ней.

"Самое главное, что подобные статьи всегда привлекают внимание политиков и чиновников. Новые правила и ограничения всегда появляются и основываются на подобных "открытиях". Крайне важно, чтобы мы осознавали, какие риски для наших личных данных являются реальностью, а какие – остаются предметом фантазии таких людей", — заключает Эрлих.