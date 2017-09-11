Ученый рассказал, что поможет обезопасить людей от вспышек на Солнце

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Специальная группировка спутников, которая отслеживала бы излучение Солнца, нужна для того, чтобы обезопасить человечество от опасности, которой Земля периодически подвергается в связи со вспышками на Солнце, сообщил журналистам в понедельник директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ Михаил Панасюк.

"Для того чтобы минимизировать радиационный риск, связанный с солнечными вспышками, для того чтобы эффективно использовать эти модели (для прогнозирования эффектов от вспышек), нужна космическая группировка, которая в постоянном режиме работала бы в области регистрации космических излучений", — сказал он а пресс-конференции в Москве.

Специалисты, которые отвечают за радиационную безопасность на Земле и в космосе, должны в реальном времени постоянно получать данные с этих спутников, считает Панасюк.

"Такой симбиоз должен быть. Без группировки ничего мы не сделаем", — добавил директор института.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.