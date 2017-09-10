Ученый прокомментировал заявление NASA об извержении супервулкана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Профессор кафедры петрологии МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов прокоментировал телеканалу RT сообщение специалистов NASA об исходящей от супервулканов угрозе человечеству.

Эксперт отметил, что извержение супервулканов является периодическим закономерным процессом.

"Возможно, единственное, мы можем сказать, что извержение будет, но не всегда — какой оно будет силы. А сам процесс подготовки к извержению фиксируется и заранее прогнозируется", — подчеркнул Плечов. Он добавил, что в таком случае речь может идти о сроке в несколько месяцев.

"Мы можем сказать, что Йеллоустоун не будет извергаться в ближайшие три месяца, но будет ли он извергаться через 10, 100 или 1000 лет — этого мы сказать не можем", — отметил профессор.

Ранее специалисты NASA сообщили, что Земле угрожают не столько астероиды, сколько так называемые супервулканы. По данным агентства, на нашей планете находятся порядка 20 таких вулканов, причем проснуться они могут "в любой момент". Эксперты отмечают, что извержение супервулкана повлечет за собой "вулканическую зиму", в результате которой могут погибнуть миллионы человек.

Самым опасным из супервулканов ученые называют Йеллоустонский. Он находится в американском штате Вайоминг.