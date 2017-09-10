Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" установили на стартовый стол

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" c пилотируемым кораблем "Союз МС-06" установлена на первой, "Гагаринской", стартовой площадке космодрома Байконур, запуск назначен на 13 сентября в 00:17 мск, стыковка с МКС в 16.23 мск, передает корреспондент РИА Новости.

В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). Их дублёры — космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Скотт Тингл и Шеннон Уокер (бортинженеры, NASA).

Ранее состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-06" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому "пакету" из первой и второй ступеней ракеты.

Как и при подготовке к прошлым пилотируемым полетам, служба безопасности и полицейские на космодроме пресекали попытки присутствовавших на вывозе ракеты из МИКа гостей положить и расплющить "на счастье" монетки под колесами тепловоза, тянущего за собой платформу с уложенной ракетой-носителем.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия".

Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.