В Самаре откроют российско-французскую лабораторию по созданию эндопротезов

САМАРА, 7 сен — РИА Новости. Российско-французская лаборатория по созданию эндопротезов из перспективных материалов будет создана в Самаре, сообщил журналистам ректор Самарского государственного медуниверситета Геннадий Котельников.

Эндопротез — протез, вживляемый внутрь человеческого организма для замены какой-либо части тела.

"Отечественных эндопротезов сейчас не производится, мы их закупаем, хотя ранее мы их выпускали… В перспективе в Самаре может появиться первое в России производство современных отечественных эндопротезов", — сказал Котельников.

Соглашение о создании совместной международной лаборатории было подписано между самарскими и французскими вузами и медучреждениями.

В работе лаборатории будут работать специалисты Самарского научно-исследовательского и медицинского университетов, клиник Самары, университета и больниц французского города Сент-Этьен.

Ученые будут разрабатывать и с 2019 года производить персонифицированные эндопротезы, которые будут изготавливаться для конкретных пациентов на 3D-принтерах методом селективного лазерного спекания.