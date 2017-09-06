Сооснователь Apple Стив Возняк выступит на фестивале науки в МГУ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Легендарный сооснователь компании Apple Стив Возняк в октябре выступит в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в МГУ имени Ломоносова, сообщила пресс-служба вуза.

Стива Возняка на Западе называют "иконой" Кремниевой долины. Стив Джобс и Стив Возняк стали основателями продуктовой линейки фирмы Apple, которая оказала влияние на развитие мировой компьютерной индустрии.

"Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить со Стивом Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, big data и профессии будущего", — говорится в сообщении.

Особое внимание в своем выступлении Возняк уделит вопросам развития искусственного интеллекта и машинного обучения, которые сегодня из чисто научных разработок переходят в область практического применения. Речь пойдет о том, ка эти технологии изменят жизнь в ближайшие 10-15 лет, какие профессии останутся за человеком, а какие за роботами, и какие новые профессии возникнут в связи с развитием искусственного интеллекта.