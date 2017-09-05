ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Трагедия людей во время урагана "Харви" на территории США не оставила равнодушной экипаж МКС, заявил на первой послеполетной пресс-конференции российский космонавт Федор Юрчихин, вернувшийся с орбиты 3 сентября.

"Фото урагана "Харви" есть. Грешно говорить о фотографиях урагана с художественной точки зрения: с одной стороны, ты восхищаешься силой природы, а с другой — понимаешь, что за всей этой мощью стоит трагедия людей", — отметил космонавт, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, невозможно не сопереживать, когда рядом работают астронавты, у которых в неблагоприятных условиях из-за урагана оказались семьи, а также знакомые, которых "Харви" застал в Хьюстоне.

"Звонил ли я знакомым в Хьюстон? Да конечно, безусловно. Это нормальные человеческие чувства, и никакие политики никогда в жизни их не прервут. Поэтому я своим друзьям звонил: кому-то повезло, кому-то не очень. Масштабы трагедии колоссальные — дома унесены, целые самолеты, но я снимаю шляпу — если я бы когда-нибудь ее носил — перед работой спасательных служб", — сказал космонавт.

Фёдор Юрчихин — участник пяти космических полетов. За общее время работы на орбите совершил девять выходов в открытый космос.

В соответствии с программой полета Международной космической станции 3 сентября 2017 года в 04.22 МСК было проведено приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-04" с космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным, астронавтами НАСА Джеком Фишером и Пегги Уитсон.

За время работы экипажа МКС-51/52 Фёдор Юрчихин провел множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и других). Российский космонавт в ходе своего пятого полета выполнил выход в открытый космос. Во время длительной экспедиции Фёдор Юрчихин осуществлял работы с российскими и иностранными грузовыми кораблями, выполнял бортовые фото-, видеосъемки, а также подготовил свой корабль "Союз МС-04" к возвращению с орбиты. Продолжительность работы Фёдора Юрчихина на орбите составила 136 суток.