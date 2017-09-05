Специалисты "Швабе" разработали инновационное оптоволокно

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Специалисты предприятия холдинга "Швабе" — Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова" (НИТИОМ) и Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ) создали опытный образец антирезонансного микроструктурированного световода с полой сердцевиной, который может использоваться в лазерной технике, биофотонике и квантовой оптике, сообщает пресс-служба холдинга.

"Новый световод обладает нетипичным для волоконной оптики механизмом формирования и удержания в сердцевине передаваемого излучения: свет отражается от кварцевых стенок, окружающих полую сердцевину, за счет явления антирезонанса. Благодаря этому эффекту оптоволокно имеет несколько областей пропускания сигнала, в том числе в среднем инфракрасном диапазоне, использование которого крайне перспективно для целого ряда промышленных приложений", — сообщил первый заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Сергей Попов.

Запуск изделия в серийное производство запланирован на вторую половину будущего года.