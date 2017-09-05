Военные летчики доставили спускаемую капсулу "Союза-МС" в Москву

Астронавты Фёдором Юрчихин, Джеком Фишер и Пегги Уитсон после эвакуации из корабля Союз МС-04. 2 сентября 2017

Астронавты Фёдором Юрчихин, Джеком Фишер и Пегги Уитсон после эвакуации из корабля Союз МС-04. 2 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Военные летчики доставили спускаемую капсулу космического корабля "Союз-МС" из Казахстана в Москву, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Самолет транспортной авиации Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат "Союза-МС" из казахстанского Джезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на южноуральской авиабазе Упрун", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия".

В поисково-спасательном обеспечении посадки капсулы, которая состоялась 3 сентября, приняли участие около 150 военнослужащих и группировка авиации Минобороны России: 14 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 22 единицы автотехники. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер.