Российские ученые создали нейросеть с "человеческими" глазами

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Ученые из Института математических проблем биологии РАН создали нейросеть, которая управляет своим "взглядом" и ищет объекты на воспринимаемой картинке почти так же, как это делают органы зрения и мозг человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Neural Networks.

"Разработанная модель предлагает простое и неожиданное объяснение для весьма сложного когнитивного процесса, поиска и распознавания объектов на картинке, воспринимаемой нашими глазами", — рассказывает Яков Казанович из Института математических проблем биологии РАН в Пущино. По его словам, созданная его командой нейросеть должна помочь нейрофизиологам разобраться в том, как работает реальное человеческое зрение.

За последние десять лет сотни программистов и десятки крупных IT-компаний создали бесчисленное множество систем машинного зрения, способных распознавать различные объекты на воспринимаемой картинке и классифицировать их. Эти данные современные роботы, поисковые машины и дроны могут использовать для самых разных целей – к примеру, для обхождения препятствий или поиска клиента при доставке посылки.

Несмотря на огромные успехи в этой области, ученые до сих пор фактически ничего не знают о том, как работает зрение человека и животных, и как нам удается автоматически классифицировать и распознавать даже те объекты, которые мы никогда раньше не видели.

Поэтому, как рассказывает Казанович, многие особенности человеческого сознания, восприятия реальности и зрения до сих пор остаются загадкой для нейрофизиологов и психологов. К примеру, ученые достаточно давно спорят о том, почему человек очень легко находит "контрастирующие" объекты в огромном множестве непохожих на него других структур, но при этом испытывает сложности при поиске небольшого числа фигур, запрятанных в небольшом числе похожих на них объектов.

Казанович и его коллега Роман Борисюк сделали большой шаг к решению этой проблемы, создав систему искусственного интеллекта, которая ведет себя абсолютно таким же образом при решении этих задач, что и человек.

Главной ее особенностью, как рассказывают ученые, является то, что она состоит из множества относительно независимых друг от друга структур, так называемых "ансамблей", нейроны в которых вырабатывают особые колебания. Одна из этих структур становится своеобразным "дирижером", который управляет работой остальных "ансамблей" и раздает им задания, а другие ансамбли, по сути, являются объектами, которые "видит" нейросеть на картинке.

"Ансамбли" постоянно конкурируют друг с другом за влияние на "дирижера" и на работу всей нейросети в целом. То, как протекает эта конкуренция, как показали опыты и расчеты Казановича, почти идеально отражает то, как работает зрение человека, и то, как "гуляет" наш взгляд по картинке при поиске объектов разной степени "контрастности".

Эта модель, как надеются ученые, поможет нейрофизиологам не только найти аналогичные структуры в мозге человека и обезьян, но и понять, как они работают, что приблизит нас к созданию "естественных" систем машинного зрения.