Астрономы нашли следы воды на "кузинах Земли" в системе TRAPPIST-1

МОСКВА, 4 сен- РИА Новости. Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил следы воды в окрестностях планет в системе TRAPPIST-1, что делает их пока самыми лучшими кандидатами на роль потенциального прибежища внеземной жизни, говорится в статье, размещенной на сайте обсерватории.

"Наши результаты указывают на то, что внешние планеты в системе TRAPPIST-1 лучше всего подходят для "прямого" поиска воды при помощи телескопа "Джеймс Уэбб". С другой стороны, они говорят и о том, что нам нужно детально изучить эти планеты, наблюдая за ними в других областях спектра, и понять, чем они являются и насколько реально они пригодны для жизни", — заявил Венсан Бурье (Vincent Bourrier) из университета Женевы (Швейцария).

В мае прошлого года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, пытаясь изучить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, их на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах зоны жизни. Как показывают эти расчеты, жизнь в принципе может существовать на поверхности двух планет — TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g, больше всего похожих на Землю по своему составу и свойствам.

Одной из главных загадок "семи сестер", как рассказывает Бурье, было то, есть ли на их поверхности вода и может ли она существовать там на протяжении времени, достаточного для зарождения жизни.

Дело в том, что TRAPPIST-1 является красным карликом, и все семь планет расположены очень близко к светилу, из-за чего ультрафиолетовое излучение этой звезды и вспышки на ее поверхности могут очень сильно влиять на поведение атмосферы планет и состояние их возможных запасов воды. Ультрафиолет, рентген и гамма-излучение будут разрушать молекулы воды и заставлять кислород и водород улетучиваться в космос, что может очень быстро сделать планеты у TRAPPIST-1 необитаемыми, даже если на них была вода в прошлом.

Следы этого процесса, как рассказывает Бурье, можно заметить по тому, как будет меняться спектр светила при прохождении по нему планеты – в случае, если вода активно "испаряется" с ее поверхности, определенные линии в его спектре, связанные с водородом, станут более яркими или более темными.

Руководствуясь этой идеей, ученые наблюдали за TRAPPIST-1 на протяжении нескольких месяцев при помощи "Хаббла", используя как ультрафиолетовые, так и оптические инструменты обсерватории. Эти наблюдения показали, что вода действительно присутствует в атмосфере или на поверхности "семи сестер", и что часть из них должна была потерять гигантские запасы воды за все время своего существования.

Первые две планеты, TRAPPIST-1c и TRAPPIST-1d, скорее всего, полностью лишены воды, так как за все время их существования с их поверхности, по расчетам ученых, должно было испариться примерно 20 мировых океанов Земли. На четырех более далеких планетах, скорее всего, вода до сих пор присутствует – они могли потерять не более 3 океанов Земли за то время, пока они мигрировали в сторону своей текущей орбиты внутри "зоны жизни".

Следом этого процесса, как предполагают астрономы, может быть гигантское облако из нейтрального водорода в центре системы, обнаруженное инструментами "Хаббла" и помешавшее ученым оценить текущие запасы воды на планетах. Дальнейшие наблюдения за "семью сестрами", как надеются Бурье и его коллеги, помогут сделать эту оценку и понять, действительно ли система TRAPPIST-1 пригодна для жизни.