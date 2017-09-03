Авиационная группа ЦВО вылетела к месту посадки капсулы с космонавтами

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Авиационная группа Центрального военного округа (ЦВО), задействованная в поисково-спасательной операции экипажа корабля "Союз МС-04", вылетела к месту предполагаемой посадки капсулы, сообщили в воскресенье в пресс-службе округа.

"Авиация вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5 доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 145 км юго-восточнее Жезказгана. В воздухе находится самолет Ан-26, который должен засечь сигналы радиомаяков, установленных на капсуле", — сказали в ведомстве.

Всего в поисково-спасательном обеспечении посадки капсулы "Союз МС-04" принимают участие более 150 военнослужащих, 14 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 22 единицы автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Время пребывания Джека Фишера и Федора Юрчихина на станции составило 136 суток. Пегги Уитсон, прибывшая на МКС с предыдущим экипажем, провела на станции 290 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.