Российский "Союз МС-04" возвращается на Землю

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экипаж миссии МКС в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон покинет Международную космическую станцию в субботу и вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-04", сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"В настоящее время в соответствии с планом полета осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат корабля, проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля", — отметил представитель ЦУП.

В промежутке между 21.40 и 22.00 мск космонавты попрощаются с остающимися на станции и перейдут в космический корабль. Отстыковка от МКС запланирована на 00.58 мск 3 сентября. В 3.29 мск двигатели корабля будут включены на торможение, а в 3.59 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку (среднее значение — 3.92G, максимальное — 4.06G).

Приземление спускаемой капсулы ожидается в 4.22 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Пегги Уитсон, для которой этот полет стал третьим в карьере, отправилась на МКС 17 ноября 2016 года вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке. Новицкий и Песке вернулись на Землю на корабле "Союз МС-03" 2 июня 2017 года, а пребывание на станции американки было решено продлить.

Таким образом, Уитсон проведет на орбите 290 дней и побьет рекорд по пребыванию в космосе среди женщин (до этого итальянка Саманта Кристофоретти провела на МКС 199 дней). Кроме того, она также провела больше всего времени (суммарно – более 650 дней) в космосе среди всех астронавтов NASA.

По суммарному времени пребывания в открытом космосе Уитсон после проведения четырех выходов за время последнего полета занимает третье место в мире – 60 часов 21 минута (в сумме за 10 выходов в ее карьере).

Российский космонавт Федор Юрчихин также выходил в открытый космос со своим коллегой Сергеем Рязанским. Космонавты провели снаружи станции 7 часов и 34 минуты – на полтора часа больше запланированного срока. За это время они запустили на орбиту пять наноспутников: "ТС530-Зеркало", который будет прогнозировать движение МКС, два спутника "Танюша", которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, "Томск-ТПУ-120", который также передаст послание на 11 языках, и аппарат "ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Кроме того, Юрчихин и Рязанский подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск" к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Кроме того, космонавты провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.

Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.