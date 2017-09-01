Межведомственная комиссия утвердила экипажи новой миссии на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сен — РИА Новости. Межведомственная комиссия утвердила членов основного и дублирующего экипажей новой эмиссии на Международную космическую станцию (МКС), сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Комиссия рекомендовала экипажи к дальнейшему прохождению предстартовый подготовки", — сказал представитель Центра. Окончательное решение примет за несколько дней до старта госкомиссия на космодроме Байконур.

Членами основного экипажа, стартующего с космодрома Байконур 13 сентября 2017 года, утверждены космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

В дублирующий экипаж вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер.