Кировские власти попросят госзащиты для территории с древними ископаемыми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Власти Кировской области намерены обратиться к правительству РФ с просьбой придать расположенной в регионе территории "Атарская Лука" статуса национального парка федерального значения, сообщило правительство области.

"На "Атарской Луке" обнаружены уникальные находки, которые говорят в пользу изучения и сохранения этой территории. В этом году ученые получили сведения о более чем 100 насекомых, выявили несколько редких видов растений, привезли находки древних ископаемых животных. Для изучения территории, растительного и животного мира сюда направляются научные экспедиции, ни одна из которых не обходится без открытий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "Атарская Лука" соединяет в себе несколько уникальных мест региона в долинах рек Вятка, Пижма и Немда, известных живописными пейзажами, находками в области палеонтологии, редкими видами птиц, животных и растений, занесенных в Красную книгу Кировской области, а также славящихся "поющими" песками.

Сейчас в рамках Года экологии завершилась очередная экспедиция на эту территорию. В правительстве подчеркнули, что результаты экспедиции подтвердили необходимость создания в области национального парка. Придание парку статуса федерального значения позволит сохранить существующую здесь флору и фауну, не типичные для Кировской области формы рельефа, придаст новый импульс развитию нескольких районов в части экологического туризма и получить федеральные средства.

В региональном министерстве окружающей среды считают, что охранный режим федерального значения территории "Атарская Лука" позволит предотвратить браконьерство и защитит от возможного техногенного вмешательства.