Источник: правительство согласовало список кандидатов на пост главы РАН

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило список кандидатов на пост президента Российской академии наук, в него вошли пять человек из первоначального перечня из семи претендентов, переданного РАН в июле в кабинет министров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Список утвержден, в него, в итоге, вошли пять кандидатов", — сказал собеседник агентства, не уточняя фамилии.

Выборы главы РАН пройдут 26 сентября на общем собрании Академии наук.

Первоначально кандидатами на пост президента РАН были выдвинуты семь человек — генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) Евгений Каблов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) Геннадий Красников, председатель Совета по науке при Минобрнауки РФ, проректор МГУ имени Ломоносова Алексей Хохлов, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) Роберт Нигматулин, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) Александр Сергеев, директор Института иммунологии и физиологии (Екатеринбург) Валерий Черешнев.

В конце июля их кандидатуры были направлены в кабинет министров для согласования.

Вакантная должность

Российская академия наук в апреле нынешнего года фактически начала новую кампанию по выборам своего главы. Одиннадцатого апреля президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук и дату их проведения — 26 сентября нынешнего года. Тогда же президиум РАН утвердил обновленное положение о порядке проведения общего собрания по выборам главы Академии наук.

Первые после начала в 2013 году реформы РАН выборы президента Академии наук изначально должны были пройти 22 марта этого года на ее общем собрании. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы возглавлявший тогда Академию наук академик Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта академик Александр Макаров.

Двадцатого марта на общем собрании РАН все они сняли свои кандидатуры. Это решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. Выборы было решено сдвинуть на осень.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов.

Порядок выборов главы РАН

Двадцатого июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новом порядке избрания президента РАН.

Согласно документу, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь РАН и академики-секретари отделений академии избираются на общем собрании членов РАН простым большинством голосов (более чем 50% голосов).

Количество кандидатов на пост главы РАН не ограничивается, но кандидатуры должны быть предварительно согласованы с правительством России. При этом избранный президент Академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом РФ, одно и то же лицо не может возглавлять Академию более двух сроков подряд.

Если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов в президенты РАН, если ни один из выдвинутых кандидатов не получил более 50% голосов от общего собрания членов Академии наук, либо если все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования, выборы президента академии признаются не состоявшимися и назначаются повторные.